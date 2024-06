Divorzio Ferragnez, l’indiscrezione: “Chiesti 40mila Euro al mese di alimenti a Fedez”

Gossip | Social

Andrea Sanna | 7 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

Novità sui Ferragnez. A offrire delle indiscrezioni sulla coppia ci ha pensato Fabrizio Corona. Sul suo sito l’ex re dei paparazzi ha fatto sapere che Chiara Ferragni avrebbe chiesto il divorzio, ma non solo! Secondo quanto emerso l’influencer avrebbe chiesto anche 40 mila Euro al mese di alimenti a Fedez.

L’indiscrezione di Corona su Chiara Ferragni e Fedez

Su Dillinger News, il sito web di Fabrizio Corona, si parla della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni che, a quanto pare, sembra essere sempre più vicina. Secondo quanto si apprende dalla fonte pare che il team dell’influencer avrebbe depositato in tribunale i documenti per procedere con il divorzio.

Pare però che non sia finita qui! Secondo quanto si legge sul portale di Corona, infatti, la Ferragni pare aver chiesto anche chiesto un mantenimento di 40 mila Euro al mese utili per il sostentamento di Leone e Vittoria. Fedez dalla sua per difendersi sembrerebbe essersi affidato allo stesso avvocato di Ilary Blasi (che a sua volta si sta occupando delle pratiche di separazione da Francesco Totti).

Quanto vi abbiamo raccontato, ora come ora, non trova però alcuna conferma da parte di Chiara Ferragni e Fedez. In nessun modo l’imprenditrice digitale e il rapper hanno fatto parola della situazione. Diverso discorso è invece quel che riguarda le frecciatine social, che non sembrano mancare in queste settimane, così come altri rumor riguardo alla coppia. Dal giudizio di Chiara sulla canzone di Fedez ed Emis Killa (dove pare ci siano riferimenti a lei), così come la condivisione di brani musicali da parte della Ferragni.

Al momento è tutto da prendere con le pinze, dato che né Fedez né Chiara Ferragni si sono espressi sulla vicenda che li riguarda. Dunque vedremo se decideranno di farlo in futuro. In ogni caso Novella2000.it è a disposizione nel caso in cui i diretti interessati volessero intervenire direttamente con una rettifica.