Vincenzo Chianese | 7 Giugno 2024

Fedez

Nel corso di una recente intervista, Fedez è tornato a parlare della sua ospitata a Belve di qualche mese fa. Il rapper così ha lanciato una nuova frecciatina al team di Chiara Ferragni.

La frecciatina di Fedez

Solo un paio di mesi fa Fedez arrivava per la prima volta a Belve per un’intervista a cuore aperto e senza filtri. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani il rapper ha così svelato la sua verità sulla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, facendo in parte luce su quello che sarebbe accaduto tra loro. Ma non solo. Il cantante si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha lanciato dure accuse a Fabio Maria Damato, manager dell’imprenditrice digitale.

In queste ore, a distanza di due mesi dalla partecipazione a Belve, Fedez è tornato a parlare di quanto accaduto dalla Fagnani e nel corso di una nuova intervista ha lanciato ulteriori frecciatine al team di Chiara Ferragni. Queste le dichiarazioni del rapper in merito, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Se dalla Fagnani ho sbagliato a espormi su qualcosa? Io credo di essere andato lì a fare una cosa e credo di averla fatta bene. Non sono andato lì per me. Anche se dall’altra parte non è stato apprezzato, credo di aver fatto tutto quello che team di comunicazione pagati fior di soldi non sono riusciti a fare in mesi. Io l’ho fatto in una sera e l’ho fatto sempre per i miei figli”.

Sempre nelle ultime ore, come se non bastasse, Fedez ha commentato per la prima volta i suoi presunti flirt. Ma non solo. Il cantante ha infatti anche lanciato una bordata alla sua ex cognata Valentina Ferragni e le sue parole hanno fatto in breve il giro del web. Pare dunque che a oggi i rapporti tra Federico e Chiara siano ancora più che tesi e nonostante qualcuno stia ancora sperando in un ritorno di fiamma a oggi pare impossibile una riconciliazione tra i due.