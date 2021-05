1 La nuova canzone di Fedez

Sono ormai settimane che si parla di un presunto duetto tra Fedez e nientemeno che Orietta Berti. I due artisti, che come sappiamo si sono incontrati all’ultimo Festival di Sanremo, hanno infatti espresso la volontà di collaborare insieme, e solo qualche settimana fa, nel corso di un’ospitata a Che Tempo Che Fa, proprio il rapper aveva dato degli aggiornamenti. Federico aveva infatti ammesso che a breve avrebbe incontrato Orietta per ascoltare alcuni pezzi, senza però dare certezze sul presunto duetto:

“Ho un appuntamento in studio con Orietta Berti. Non vuol dire che uscirà un pezzo con Orietta. Si va in studio, si fa jam session e si vede”.

A quel punto ad intervenire in collegamento telefonico era stata la stessa Orietta Berti, che facendo eco alle dichiarazioni di Fedez aveva aggiunto:

“Dobbiamo fare un incontro, sentire alcune canzoni. Dobbiamo vedere se le nostre voci vanno bene insieme. Se no ci beviamo un bel bicchiere di Lambrusco e appuntamento alla prossima volta. Lui mi propone un pezzo. Io ci canticchio sopra e vediamo se io ho la voce abbastanza ‘swingosa’ come lui la vuole”.

Adesso, dopo settimane di ipotesi e speranze, arriva la conferma ufficiale! Poco fa infatti sui social Fedez ha annunciato l’arrivo della sua nuova canzone, “Mille”, che sarà in collaborazione non solo con Orietta Berti, ma anche con Achille Lauro, protagonista indiscusso del Festival di Sanremo 2021. Ma quando esce questo attesissimo pezzo? Il brano sarà disponibile a partire da venerdì 11 giugno, e senza dubbio potrebbe trattarsi di una vera hit estiva!

Non resta che attendere dunque l’11 giugno per l’arrivo di “Mille”, la nuova canzone di Federico in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro. Nel mentre il rapper nelle prossime settimane sarà anche impegnato con le registrazioni della nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori, dopo il successo della prima edizione. Ma scopriamo i segreti svelati dal cantante in merito al programma.