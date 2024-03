Muschio Selvaggio chiude per sempre! L’annuncio di Fedez

Social

Andrea Sanna | 10 Marzo 2024

“Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così”, con queste parole Fedez, seguito a ruota da Davide Marra (Mr. Marra) a proposito del podcast Muschio Selvaggio.

Muschio Selvaggio chiude: parlano Fedez e Mr. Marra

Annuncio importante arriva da Fedez e Mr. Marra quest’oggi. Una ultim’ora che ha già fatto il giro del web. Tra poche puntate (3 per la precisione ormai registrate) Muschio Selvaggio, il podcast portato avanti su YouTube, si fermerà.

Ad darne notizia sono stati proprio Fedez e il suo compagno d’avventura Mr. Marra, nel consueto appuntamento che vedremo domani lunedì 11 marzo 2024. I due non sono entrati troppo nei dettagli e questioni legali in corso.

A prendere per primo la parola è stato proprio il rapper: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti“, ha spiegato Fedez.

Mr. Marra ha aggiunto che il loro intento è quello di attendere la decisione da parte dei giudici. Rispetto a quanto si è detto in giro, ci ha tenuto a far presente che la questione non è ancora risolta. Fedez dalla sua ha fatto presente come per lui e il suo collega l’intento è quello di portare avanti il podcast. Mr Marra poco dopo ha parlato del futuro. “O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi 10 mesi. Oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”, ha concluso.

A questo punto quindi Muschio Selvaggio si ferma per un po’. Il podcast è a centro di una controversia tra Fedez e l’ex socio Luis Sal. Insieme avevano fondato, pensato e condotto insieme fino a maggio 2023. Successivamente poi lo staff dello youtuber ha informato che il tribunale di Milano “ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal. Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”.

Fedez da parte sua invece ha fatto sapere che l’ordinanza emessa è semplicemente di natura cautelare. E, dalla sua, prevede la nomina di un custode per le quote societarie del podcast, di proprietà di Doom (la società del rapper, ndr). Il rapper ha aggiunto anche che ci sarà ancora da decidere.

Di fatto pare che l’ordinanza abbia stabilito che la quota di Fedez venga amministrata da un custode giudiziario nell’interesse della società.