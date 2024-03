Lorella Cuccarini scrive una dedica all’ex allieva Mew dopo il suo ritorno ad Amici

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Marzo 2024

Amici 23

Oggi ad Amici 23 ha fatto il suo ritorno Mew per presentare il singolo, Posatenebre. Un momento molto emozionante, che ha commosso tutto lo studio e ha portato a una dedica speciale da parte di Lorella Cuccarini sui social network.

La dedica di Lorella Cuccarini

Imperdibile appuntamento quest’oggi ad Amici 23, dove abbiamo scoperto gli ultimi allievi che hanno guadagnato la maglia del Serale. Lorella Cuccarini e i giudici hanno fatto le loro scelte, ma c’è stato spazio anche per una gradita sorpresa: il ritorno di Mew.

La cantante, pupilla di Lorella Cuccarini, ha avuto modo di riabbracciare i suoi compagni, i prof e Maria De Filippi. Un momento davvero speciale per lei, che è tornata proprio nella scuola che l’ha accolta per tanti mesi. Molto emozionata Mew ha presentato il suo nuovo singolo Posatenebre. Per lei ora inizia una nuova avventura, seguita dal manager Fabrizio Giannini (che per tanti anni ha lavorato con Tiziano Ferro).

Intanto sui social Lorella Cuccarini ci ha tenuto a dare appuntamento sì alla puntata odierna, ma ci ha tenuto a spendere anche due parole per Mew. Un dolce pensiero della professoressa di Amici 23, che dimostra quanto nonostante tutto abbia sempre un pensiero per i ragazzi della scuola:

“Oggi, ultima puntata del pomeridiano! L’aria è elettrizzante per le ultime maglie da consegnare, prima del serale. Pomeriggio carico di emozioni: è stato bellissimo rivedere Valentina di nuovo a ‘casa’. Fragile si, ma immensa sul palco! Buona fortuna”.

Il post di Lorella Cuccarini

Nemmeno a dirlo la foto ha riscosso grande successo sui social, ottenendo numerosi like e commenti da parte dei fan. E a proposito di commenti, ecco cosa ha risposto Mew alle parole dolci e amorevoli di Lorella Cuccarini: “Grazie Lorella, rivederti è stato bellissimo. Tante emozioni”.

Il commento di Mew nel post di Lorella Cuccarini

Una frase piena di stima e riconoscenza da parte dell’ex allieva di Amici 23 nei confronti della sua prof Cuccarini. Ora la cantante guarda dritta al futuro con il desiderio di fare musica e realizzare tutti i suoi sogni. In bocca al lupo, Mew!