Pettinelli e Alberti non risparmiano Fedez: “È tornato a 13 anni, una pesantezza”

Debora Parigi | 31 Maggio 2024

Fedez

L’uscita della nuova canzone di Fedez (in cui si parla anche di Chiara Ferragni) ha dato il via al dibattito nei salotti televisivi. Da Anna Pettinelli ospite a Pomeriggio 5 fino a Barbara Alberti nello studio de La Vita in diretta, ci sono state molte critiche al noto rapper.

La nuova canzone di Fedez suscita polemiche nei salotti TV

Oggi è uscita, come già annunciato, la nuova canzone di Fedez ed Emis Killa. Il titolo è Sexy Shop e dal testo si capisce che il rapper parla anche della sua ex moglie Chiara Ferragni. Ci sono molti riferimenti alla loro storia e alle persone (senza fare nomi) che lui non ha considerato positive nella vita della nota influencer.

Il rapper ha voluto far sapere che non ha parlato male di Chiara nel testo, non sarebbe stato rispettoso, visto che lei è soprattutto la madre dei suoi figli. Ha infatti riferito durante la presentazione: “Ovviamente tutti si aspettavano che io in questo brano insultassi mia moglie Ma io non intendo prendere parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative”.

La canzone di Fedez è ovviamente il tema del giorno e quindi nei salotti TV se n’è parlato. Proprio oggi pomeriggio, sia a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino che a La Vita in diretta di Alberto Matano se n’è parlato. Non poteva mancare il paragone con Shakira, trovandola una vendetta nei confronti dell’ex moglie. Poco convinto a La Vita in diretta è stato Francesco Arca che trova che sarebbe meglio essere più diplomatici. Senza peli sulla lingua è stata Barbara Alberti: “Una pesantezza! Lui è tornato a 13 anni, ma senza grazia”.

Anche Anna Pettinelli, presente nello studio di Pomeriggio 5, non le ha certo mandate a dire. Anche lei ha parlato di Shakira che l’aveva fatto in maniera più pungente. “Io trovo che, con tutte le cose che uno può scrivere, poteva anche evitare”, ha detto la speaker radiofonica. “Nel senso che è una situazione complessa, che deve essere chiarita. I due si sono evidentemente lasciati, lui gira con altre. Ma un po’ di superiorità? C’è da dire che secondo me ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, che non è un sassolino. […] Lui un po’ ci gioca”.

In generale hanno trovato il tutto poco carino. Anche se il testo non è pesante, le opinioniste hanno detto che bisogna sempre ricordarsi che ci sono anche dei bambini di mezzo. E questo non è bello.