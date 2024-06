Caso o ritorno di fiamma? Fedez e Chiara Ferragni si ritrovano in vacanza a Forte dei Marmi

Social

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

Il gossip non si ferma intorno a Chiara Ferragni e Fedez. I due dopo l’allontanamento sono stati beccati nello stesso luogo per le vacanze. Si tratta di un caso o è un ritorno di fiamma?

Fedez e Chiara Ferragni nello stesso luogo

C’è un gran chiacchierare su Fedez e Chiara Ferragni, specie dopo l’ultimo brano pubblicato dal rapper che tanto sta facendo discutere e si pensa (nonostante le smentite) possa essere riferito all’imprenditrice digitale.

In giornata dopo le parole di una delle modelle con le quali è stato pizzicato, giunge una nuova notizia. Il rapper infatti pare abbia deciso di trascorrere il weekend del 2 giugno fuori porta, in Versilia, come testimoniato sui social. Ma a quanto pare non è il solo ad aver scelto la stessa meta.

Anche Chiara Ferragni pare abbia deciso di trascorrere questi giorni proprio nel medesimo luogo. Un modo per allontanarsi dalla quotidianità e trascorrere un po’ di relax. Anche lei sui social ha raccontato questa giornata con dei contenuti. E mentre anche su di lei non sembrano mancare i gossip, ora l’attenzione è tutta proiettata su questa vacanza.

I fan hanno cominciato dunque a chiedersi se si è trattato di una coincidenza o magari c’è qualcosa dietro, dopo le varie storie pubblicate su Instagram. Deianira Marzano sui suoi social ha ricevuto numerose segnalazioni, ma ha fatto sapere che per quanto si trovino nella stessa città, ognuno starebbe passando il weekend con differenti compagnie.

Nonostante dunque oggi Chiara Ferragni e Fedez non siano una coppia, la vecchia abitudine di raggiungere Forte dei Marmi è rimasta. Peraltro l’influencer pare aver scelto anche il medesimo hotel che spesso prenotava con marito e figli quando ancora era una coppia. Il rapper, invece, avrebbe scelto un differente luogo per soggiornare.

Alloggi differenti, ma stesso luogo. Chi crede ancora in questa coppia spera in un ritorno di fiamma o, magari, incontro a sorpresa tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma sarà difficile che questo possa accadere, almeno al momento. Non sembrano esserci infatti i presupposti per un riavvicinamento.