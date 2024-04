Il nuovo regalo di Fedez ai figli Leone e Vittoria (che sembra una frecciatina a Chiara Ferragni) – FOTO e VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 6 Aprile 2024

Chiara Ferragni Fedez Ferragnez

La vita da single sta continuando per Fedez che in questo momento si trova a Miami. E ha portato con sé anche i genitori e i figli Leone e Vittoria. Proprio per loro il rapper ha pensato a un regalo davvero speciale da mettere nel suo nuovo appartamento che sta finendo di arredare. La scelta del regalo e la spiegazione è stata vista come una frecciatina a Chiara Ferragni.

Il regalo di Fedez a Leone e Vittoria è contro Chiara Ferragni?

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai da tempo ufficiale e pare che si stia procedendo per il divorzio. In situazioni del genere il pensiero va sempre ai figli, in questo caso Leone e Vittoria, che possono davvero soffrire queste vicende. Ma da questo punto di vista l’ex coppia sta facendo il possibile per tenere i due bambini lontani da dinamiche poco carine.

Da alcuni giorni Fedez è volato a Miami e condivide con i suoi follower contenuti di vario genere, spesso di divertimento. Con lui ci sono anche i genitori e i due figli. E proprio oggi il rapper ha condiviso con i seguaci un regalo che ha deciso di fare ai bambini e che metterà nel suo nuovo appartamento che sta arredando.

Si tratta di un’istallazione Lego dell’artista Dante Dentoni al cui interno ci sono i personaggi preferiti dei due bambini. Da una parte troviamo i supereroi della Marvel tanto amati da Leone. E dall’altra ci sono i personaggi di Frozen che Vittoria adora. Il rapper ha condiviso questo regalo speciale sul suo profilo Instagram, spiegando di cosa si trattava.

“Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro.

Mi piacerebbe che ‘la nuova casa del papà’ sia più ‘la nostra nuova casa’, in cui le loro passioni e la loro creatività si possano respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa”, ha scritto Fedez. Ma proprio questa frase è stata vista da alcuni utenti come una frecciatina all’ex moglie Chiara Ferragni.

E così, leggendo i commenti sotto al post, le persone si sono un po’ divise. Alcuni hanno trovato tutto questo una battaglia molto triste e che può far del male ai figli Leone e Vittoria. Ma tantissimi si sono messi dalla parte del rapper. “Come si sta quando si esce da una relazione tossica Fedez?”, ha scritto un utente. “Adesso sembri stare davvero bene. Risorto, in tutti i sensi”, ha invece commentato un altro. Infine un altro commento è rivolto ai bambini: “Finalmente i bambini fanno una vita normale”.

Vi ricordiamo ch Fedez sarà ospite della seconda puntata di Belve in onda in prima serata su Rai 2 martedì 9 marzo.