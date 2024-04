Fedez non bada a spese per arredare la nuova casa: il costo del suo divano vi farà girare la testa

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Aprile 2024

Fedez

Fedez pare aver deciso di non badare a spese per arredare la nuova casa, comprata dopo la crisi con Chiara Ferragni. Infatti ha scelto di acquistare un divano il cui prezzo di farà girare la testa.

Il costo del nuovo divano di Fedez

Tutti i fan sono in attesa di scoprire che cosa dirà Fedez durante la sua intervista a Belve, che andrà in onda martedì 9 aprile 2024 su Rai 2. Nel frattempo, dopo la crisi con Chiara, lo abbiamo visto portare Leone e Vittoria a Miami per trascorrere con loro qualche giorno di relax.

Prima di tutto ciò però ha acquistato un appartamento molto spazioso che sta arredando piano piano. Lui stesso aveva rivelato in anteprima di aver trovato una nuova abitazione all’interno della quale avrebbe potuto vivere attimi di vita insieme – come dice il rapper – ai veri amori della sua vita, cioè i figli.

Qui sotto possiamo vedere un recente video in cui mostra il salone con al centro il divano. Ma sapete quanto costa? Si tratta di un pezzo creato dall’azienda Edra e il nome è “On the Rocks“. È un pezzo di arredamento Made in Italy progettato dal designer Francesco Binfaré.

Il prezzo è da capogiro e si parte da una base di 20.000 euro, come riporta anche il sito Webboh. Il costo può variare poi a seconda del materiale che si sceglie; inoltre è anche modulabile, cioè significa che è composto da singoli moduli che possono assumere più di una forma. Di certo un divano che non tutti si potranno permettere, ma che Fedez ha voluto acquistare per arredare con gusto la nuova casa.

Ora non ci resta che aspettare di vedere quali rivelazioni farà durante l’intervista a Belve. Nel mentre tutti i fan sperano di poter vedere di nuovo Federico e Chiara insieme, non solo perché secondo molti erano una coppia perfetta, ma soprattutto per il bene dei bambini.