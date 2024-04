Gossip

Secondo alcuni utenti Chiara Ferragni sarebbe a Miami con Fedez in gran segreto. Tuttavia la verità pare essere un’altra. Ecco cosa sta accadendo.

Chiara Ferragni ancora al centro del gossip

Chiara Ferragni continua a essere al centro del gossip in queste ore. Non è più un mistero il fatto che l’imprenditrice digitale e Fedez siano in crisi e attualmente sembrerebbe che l’ormai ex coppia sia più distante che mai. Come abbiamo visto infatti il cantante ha trovato una nuova casa e i due stanno vivendo vite completamente diverse. Solo la scorsa settimana l’influencer è partita insieme ai suoi figli per Dubai, dove ha trascorso la Pasqua. Tornati in Italia, i due piccoli hanno prontamente rifatto le valige e sono volati a Miami insieme a Federico, dove attualmente sono ancora in vacanza.

Chiara nel frattempo è letteralmente scomparsa dalla circolazione e da giorni non si hanno più sue notizie. Sui social così è partita l’ennesima teoria. Ma andiamo a scoprire cosa sta accadendo. Secondo alcuni fantasiosi utenti, la Ferragni sarebbe a Miami insieme a Fedez, Leone e Vittoria in gran segreto e c’è chi giura che i Ferragnez stiano provando a superare la crisi che li ha colpiti.

Nonostante i fan sperino nel tanto atteso ritorno di fiamma, purtroppo le cose non stanno così. Solo ieri sera infatti, come ha riportato Deianira Marzano (che ha ricevuto una segnalazione) Chiara Ferragni è stata avvistata a Milano in una pizzeria insieme alla madre e alle sorelle. Pare dunque che la scelta dell’imprenditrice di sparire dalla circolazione sia dovuta ad altre motivazioni.

Non è da escludere infatti che Chiara abbia deciso di prendersi del tempo per sé stessa, lontana dai social, per affrontare al meglio questi giorni senza i suoi figli. A breve però senza dubbio la Ferragni tornerà ad aggiornare i fan, che nel mentre continuano a supportarla e a sostenerla.