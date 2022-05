1 Il nuovo tormentone estivo di Fedez

Finalmente è tempo di tormentoni estivi! Con l’arrivo della stagione più calda dell’anno infatti tornano anche le hit dei nostri artisti preferiti, e a breve a rilasciare il suo nuovo singolo sarà anche Fedez. Come ben sappiamo solo lo scorso anno il rapper ci ha fatto cantare e ballare sulle note di Mille, in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti. Il pezzo ha scalato le classifiche musicali e si è confermato come uno dei più amati dell’estate.

Adesso dunque è tempo per Federico di replicare il successo, e così poco fa sui social ha annunciato l’arrivo del suo nuovo tormentone, intitolato La Dolce Vita! Ma le sorprese non sono finite qui. La canzone infatti sarà in collaborazione con Tananai e con Mara Sattei, due degli artisti più amati del momento.

Ma quando esce dunque il nuovo tormentone estivo di Fedez? A svelarlo è lui stesso. Come si legge nel post pubblicato sui social, La Dolce Vita sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming e digitali a partire dal 3 giugno. Il web intanto attende già con ansia di ascoltare il singolo del rapper, che senza dubbio non deluderà le aspettative.

Nel mentre solo qualche giorno fa Federico ha svelato di aver fatto finalmente pace con J-Ax e come se non bastasse i due cantanti hanno annunciato l’arrivo di un progetto speciale che si terrà a Milano. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.