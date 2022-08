1 Fedez ospite di Dua Lipa

Gran bel momento per Fedez. Tra poche settimane il cantante vivrà belle emozioni a Tirana, in Albania. Come riportato dalla locandina, infatti, il 26 agosto il rapper sarà ospite del Sunny Hill Festival, organizzato da Dua Lipa e dal papà di quest’ultima, Dukagjin. Dopo il concerto di Mahmood, ora l’evento si appresta ad accogliere il marito di Chiara Ferragni. Ma leggiamo l’annuncio reso noto nelle scorse ore:

“Sunny Hill Festival Tirana si presenta in grande stile con l’iconico rapper italiano Fedez per uno spettacolo ricco di carisma e stile”, si legge dal post pubblicato dalla pagina ufficiale dell’organizzazione. Anche il cantante ha voluto commentare la notizia. L’artista ha ringraziato la collega e il papà di quest’ultima per averlo coinvolto in questo straordinario progetto. Ricordiamo, tra l’altro, che l’evento si è svolto per la prima volta nel 2018, per poi ripetersi nel 2019. Negli ultimi due anni, invece, a causa della pandemia da Covid-19 è stato interrotto e ripreso durante questa calda estate.

La storia Instagram di Fedez

Durante il concerto, quindi, Fedez avrà modo di presentare i suoi brani più famosi e far cantare e ballare il proprio pubblico. Sarà curioso vedere Dua Lipa, esattamente come accaduto per Mahmood che ha definito come “un sogno”, commentare in tempo reale e scatenarsi durante le performance del rapper.

C’è grande attesa per questo giorno e i fan sperano di poter vedere, insieme a Fedez, anche Chiara Ferragni lì in prima fila pronta a supportare suo marito come già accaduto in altre occasioni importanti. E a proposito dell’influencer, di recente ha svelato come ha capito che il cantante era l’uomo della sua vita…