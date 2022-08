Dua Lipa si scatena con la musica di Mahmood

Mahmood e Dua Lipa – foto Instagram

Ieri sera Mahmood ha dato grande spettacolo a Pristina, in Kosovo, durante il Sunny Hill Festival. Il concertone è stato organizzato da Dua Lipa e dal papà di quest’ultima, Dukagjin. Come potete vedere da queste immagini la popstar è parsa davvero entusiasta di poter accogliere il collega a un evento di questa portata e si è scatenata durante le esibizioni, tra il pubblico.

Tra le grandi hit portate sul palco da Mahmood Soldi, Klan, Brividi e ancora Barrio e Inuyasha. Per tutto il tempo, come potete vedere, Dua Lipa si è totalmente scatenata tra una performance e l’altra, come mostrato da questi video.

Mahmood con Klan, Inuyasha a Barrio

Dua Lipa,con il vestitino a quadretti bianchi e neri, come è presa bene🔥💃 pic.twitter.com/QhauQzPUrl — Clara (@MariaclaraPra) August 6, 2022

Mahmood con Soldi al Sunny hill festival

Guardatela Dua lipa come riprende e come balla 🔥 pic.twitter.com/FBdSc0ZISa — Clara (@MariaclaraPra) August 6, 2022

Ma non solo, perché Dua Lipa ci ha tenuto anche a ricordare la serata con diversi video pubblicati tra le storie Instagram, dove si è complimentata con Mahmood e il suo immenso talento.

LA STORIA DI DUA LIPAAA

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PVvI8cotev — Clara (@MariaclaraPra) August 5, 2022

Dopo una serata indimenticabile, Mahmood ha voluto ricordare il tutto con un post: “Come un sogno. Grazie Sunny Hill Festival, Dua Lipa e Dukagjin”. A queste parole la cantante ha immediatamente commentato con un “Tu sei un sogno”. A sua volta il vincitore dell’ultimo Sanremo non ha potuto fare a meno di replicare: “Grazie bella ragazza”.

Il post Instagram di Mahmood e lo scambio di battute con Dua Lipa

Mahmood si è detto entusiasta di poter partecipare a questa meravigliosa iniziativa e, come raccolto da Biccy, ha commentato così la notizia: “Ho accettato immediatamente l’invito di Dukagjin Lipa e dell’Ambasciata italiana a Pristina perché in questo Festival del riscatto, nel Paese più giovane d’Europa. Ci vedo una parte della mia storia: l’identità in bilico tra più culture, che è ricchezza più che debolezza; il desiderio di non perdere il contatto con le proprie origini; il ricordo dei sacrifici fatti da te e dai tuoi familiari; l’orgoglio del proprio passato e il desiderio di andare avanti, restando legati alla famiglia, agli amici, all’amore”.

Ha raccontato Mahmood felice. E chissà che questa serata non possa portare presto a una collaborazione tra il cantante e Dua Lipa, come i fan sognano da tempo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.