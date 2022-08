Fedez torna a parlare della sua malattia e svela come sta oggi

Le parole di Fedez

Solo qualche mese fa come ben sappiamo Fedez ha svelato di avere un tumore al pancreas. Il cantante a quel punto si è sottoposto a un lungo intervento, che per fortuna è riuscito nel migliore dei modi. A poco a poco così l’artista ha recuperato le energie ed è tornato a stare bene. Solo qualche ora fa nel mentre Federico ha deciso di rispondere su Instagram alle domande dei fan, che in questi mesi gli sono stati a lungo vicino. Quando un follower gli ha chiesto se la malattia lo avesse portato a diventare diabetico, il rapper è tornato sulla questione e ha così svelato come sta oggi. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Fortunatamente no. Devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol. Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”.

Alcune settimane fa come se non bastasse proprio Fedez nel corso di un’intervista per Vanity Fair Italia ha anche raccontato come ha reagito sua moglie Chiara Ferragni alla notizia della malattia e come è cambiato a oggi il rapporto con lei. Queste le parole del cantante:

“Quando accade un avvenimento come questo comprendi che la tua sofferenza è quasi minore rispetto a quella di chi sta al tuo fianco e fa di tutto per non farla trapelare, per nasconderla pur di supportarti, di darti la carica. Un evento del genere non può che fortificare un rapporto. Io non ho dubbi: quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto”.

