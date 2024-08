La holding di Fedez perde oltre un milione di euro di utile nel 2023 rispetto all’anno precedente. Ecco tutti i profitti della società del rapper, le cui quote sono divise tra il cantante stesso e i suoi genitori.

Problemi per Fedez

Di certo gli ultimi mesi non sono stati semplici per Fedez. Sappiamo tutti che il rapper ha messo la parola fine al matrimonio con Chiara Ferragni e da quel momento i due hanno iniziato a svolgere vite completamente opposte. Col passare dei mesi se ne sono dette di ogni sul rapper e sull’imprenditrice digitale, che a oggi sembrerebbero aver voltato pagina. In queste ore intanto è arrivata una notizia che riguarda il cantante che sta già facendo discutere il web.

Come riporta Affaritaliani.it, sembrerebbe che la società di Federico, la Zedef srl, abbia perso oltre un milione di euro di utile nel 2023 rispetto all’anno precedente. Qualche giorno fa si sarebbe svolta l’assemblea dei soci della holding, che come in molti sapranno è guidata da Franco Lucia (padre del rapper), che possiede il 40% del capitale. Il 50% della società è invece affidato ad Annamaria Berrinzaghi (madre del cantante), mentre il restante 10% è nelle mani dello stesso Federico, che tuttavia pare fosse assente alla riunione. Ma andiamo a scoprire cosa sarebbe emerso.

Stando a quando si legge, pare che la holding di Fedez abbia registrato un utile pari a 2,8 milioni di euro nel 2023. Nel 2022 invece la società aveva chiuso l’anno con 3,9 milioni di euro di profitto. Si parla dunque di più di un milione in meno. La diminuzione della redditività pare che sia dovuta in particolare a un aumento dei costi, che avrebbe fatto nettamente calare i profitti della società.

Federico nel mentre in queste settimane si sta concentrando sul lavoro e nonostante il malore di qualche giorno fa pare che a oggi sia tornato in perfetta salute.