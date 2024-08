Pallavolista molto stimato e dal grande talento, conosciamo meglio chi è Alessandro Michieletto dell’ItalVolley maschile. Qual è la sua età, altezza e peso, la fidanzata, la carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Alessandro Michieletto

Nome e Cognome: Alessandro Michieletto

Data di nascita: 5 dicembre 2001

Luogo di nascita: Desenzano del Garda

Età: 22 anni

Altezza: 2 metri e 11 centimetri

Peso: 88 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: pallavolista

Fidanzata: Alessandro è fidanzato con Maddalena Bertoldi

Tatuaggi: Alessandro non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @alessandro_michieletto

Alessandro Michieletto età, altezza e peso

Eccoci subito con la biografia: chi è Alessandro Michieletto e quanti anni ha? Nato il 5 dicembre 2001 a Desenzano del Garda, il pallavolista ha un’età di 22 anni. È del segno zodiacale del Sagittario.

Chi è il più alto pallavolista italiano e qual è l’altezza di Alessandro Michieletto? Tra i giocatori della Nazionale italiana maschile Alessandro ha il primato. È alto infatti 2 metri e 11 centimetri. Per quanto riguarda il peso, invece, corrisponde a 88 kg.

Qualcuno si fa delle domande anche sulla famiglia e genitori di Alessandro. Chi è la mamma di Michieletto e chi è suo padre? Ha una sorella? Partiamo con il dire che è figlio d’arte. Duo padre Riccardo ha ereditato la passione per la pallavolo. Sua madre Eleonora invece è stata una cestista.

Per chi volesse sapere invece chi sono i fratelli e sorelle di Michieletto, possiamo dire che le sorelle Francesca (schiacciatrice) e Annalisa (opposto) sono pallavoliste. Ma ha anche un fratello minore di nome Andrea, calciatore delle giovanili dell’Atalanta.

Vita privata

Cosa sappiamo ancora della vita privata del pallavolista? Chi è la fidanzata di Alessandro Michieletto? L’atleta è fidanzato da diverso tempo con Maddalena Bertoldi. I due condividono l’amore per la pallavolo. Lei è alta 1 metro e 82 centimetri e gioca da centrale. È nata anche lei nel 2001 e entrambi hanno vestito la maglia del Trento.

Tra le curiosità che lo riguardano, possiamo dire che Alessandro Michieletto oltre all’amore per la pallavolo, è anche un grande tifoso di calcio e in particolare dell’Inter.

Il suo soprannome è Michi.

Dove seguire Alessandro Michieletto: Instagram e social

Così come il suo compagno di squadra e di Nazionale, Daniele Lavia, anche Alessandro Michieletto potete seguirlo sui social, in particolar modo su Instagram.

Qui l’atleta condivide tutto ciò che riguarda la sua carriera da pallavolista, ma non mancano anche foto in compagnia della fidanzata, amici e compagni di squadra.

Carriera

E della carriera di Alessandro Michieletto cosa sappiamo? Quanto viene pagato e qual è il suo stipendio? In che ruolo gioca? Come detto in precedenza ha ereditato la passione per la pallavolo da papà Riccardo, ex schiacciatore.

Cresciuto come libero, la carriera di Alessandro Michieletto è iniziata nel 2015/2016 con la Trentino. Ha disputato il campionato di Serie D, ma anche di Serie C e in B. Questo gli ha permesso di esordire il prima squadra.

Piano piano con la Trentino si è fatto notare in prima squadra non solo giocando la Serie A3, ma anche in Superlega. Qui è riuscito a vincere la Supercoppa italiana 2021, lo scudetto 2022-23 e la Champions League 2023-24. Grazie alle sue prestazioni è stato nominato MVP.

Farsi notare con la Trentino gli ha permesso di farsi largo anche in Nazionale dove dall’Under 17 ha raggiunto via via la prima squadra, collezionando medaglie, coppe e riconoscimenti importantissimi. Si è spesso distinto come miglior giocatore.

È nel 2021 però che ha ottenuto la convocazione nella Nazionale maggiore. Ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e ha vinto l’oro nel campionato europeo. Ancora una volta è stato premiato come il miglior schiacciatore. Ha ottenuto anche l’oro nel campionato mondiale nel 2022 e l’argento nel 2023 nel campionato europeo. Nel 2024 Alessandro Michieletto è tra i convocati per le Olimpiadi di Parigi 2024.