Andrea Sanna | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

In finale arriva anche Nikita Pelizon

La puntata del Grande Fratello Vip 7 ha riservato delle forti emozioni ieri ai vipponi. In particolare a Nikita Pelizon. La concorrente piuttosto discussa tra i suoi compagni, che magari avrebbero preferito un responso differente, dovranno rassegnarsi e accoglierla con loro in finale.

Ebbene ieri sera Nikita Pelizon se inizialmente ha visto sfumare la possibilità di raggiungere la finale al televoto settimanale (premiato Tavassi), si è ritrovata a scontrarsi con Onestini, Alberto e Milena al televoto flash. La prima a salvarsi è stata la Miconi, mentre gli altri tre sono stati mandati in studio.

Qui abbiamo scoperto dell’eliminazione di Luca Onestini (che ha spiazzato in tanti) e dell’arrivo in finale di Nikita Pelizon. Dunque la modella ha potuto fare ritorno nella Casa del GF Vip insieme ad Alberto De Pisis. Poco dopo la regia ha deciso di fare uno scherzetto ai concorrenti, richiedendo il freeze per tutti.

Da qui ha preso la parola Alfonso Signorini che ha confermato l’eliminazione di Luca Onestini, tra lo sgomento dei suoi amici spartani, e dato un’altra importante notizia: “Nikita Pelizon è la quinta finalista di questa edizione”. Sicuramente non ci si aspettava grandi festeggiamenti, visti i rapporti tesi che la vippona ha con tutti, ma non una reazione così glaciale. Forse sconvolti per l’uscita del loro amico dal programma, nessuno (eccetto Milena e Alberto) si sono mostrati felici per lei. Anzi, totale indifferenza.

I VIP in Casa vengono informati del reale esito del televoto… non solo Luca ha dovuto abbandonare la Casa, ma Nikita è in finale! #GFVIP pic.twitter.com/qAHNQpM0Z2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

Un atteggiamento che alcuni fan del GF Vip hanno trovato coerente e in linea con quanto detto e fatto fino a oggi, altri l’hanno trovato invece scorretto. Ma questo non è l’unico episodio, perché sempre ieri Nikita Pelizon ha ricevuto una sorpresa inaspettata dai suoi genitori (con i quali si è finalmente ritrovata). Solo Giaele, Alberto e Milena sono rimasti in salone ad ascoltare la sua storia. Tutti gli altri sono scappati via.

Modo di fare che ha indispettito molti telespettatori, così come lo stesso Alfonso Signorini in studio.