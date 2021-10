Tutti i regali che Fedez ha ricevuto per il suo 32° compleanno

1 I regali ricevuti da Fedez per il suo compleanno

Ieri, 15 ottobre, il rapper Fedez ha compiuto 32 anni e ha voluto festeggiare con una cena insieme alla moglie Chiara Ferragni e alcuni amici in un locale di Milano. Grazie alle foto e ai video pubblicati da lui e da Chiara sul suo profilo Instagram abbiamo potuto vedere chi erano gli invitati. Fra i tanti possiamo notare Homyatol, Luis Sal, Il Masseo e Il Signor Franz. Poi c’erano Rikodeville, Enkk e Diego Naska.

Ma la parte più divertente arriva con lo scarto dei regali. Uno lo abbiamo visto in diretta, mentre gli altri li ha mostrari il cantante oggi in alcune storie. A tal proposito ci ha tenuto a precisare che ha fatto vedere solo una parte di quelli ricevuti, in particolare quelli che si potevano far vedere. Vediamo quindi quali sono questo regali.

Il cappellino di Roperta Petrelluzzi

Questo regalo proviene da Enkk.

Si tratta di un cappello con sopra una stampa.

In particolare la stampa è di Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura.

Vediamo il prossimo…