È Venere il nome scelto dai Ferragnez? Fedez risponde a La vita in diretta

1 Fedez risponde sul nome della figlia

Come si chiamerà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez? Ormai tutti i fan della coppia (e non solo) si stanno chiedendo questo. E molte sono anche le teorie che girano in rete. Qualche tempo fa si iniziò a pensare che il nome sarebbe potuto essere Lulù. Leone, infatti, in un video sembrava averlo detto accarezzando proprio la pancia della mamma e parlando della sua futura sorellina.

Ma con la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin, le teorie si sono spostate su nomi con un’altra iniziale. Il cantante, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una foto con indosso una camicia che riportava le iniziali della sua famiglia: F (lui), C (Chiara), L (Leone) e V. La V, quindi, sta ad indicare l‘iniziale del nome della figlia.

E così sono partite le nuove ipotesi. Molti hanno detto che potrebbe essere Venere, perché gira sul web un vecchio video in cui il rapper, parlando alla pancia di Chiara, diceva il nome “Venere”. Quindi oggi, in collegamento da Sanremo a La Vita in Diretta, Anna Pettinelli ha incalzato Fedez proprio su questo argomento. Gli ha fatto sapere che molti suppongono che la sua bambina si chiamerà Venere. Ma lui ha affermato che non sarà questo il nome.

Visto il segno messo della vittoria fatto da Fedez nella foto con le iniziali, tanti pensano anche che possa essere Vittoria il nome scelto da lui e Chiara Ferragni per la figlia. Ma sembra che non possa essere nemmeno questo.

Il campo si restringe! Ma lo scopriremo presto, visto che è probabile che Chiara possa partorire proprio in questi giorni.

