2 Fedez anticipa il nome di sua figlia

Una foto pubblicata da Fedez nelle ultime ore ha infiammato il web. Ormai prossimo a salire per la prima volta in gara sul palco di Sanremo, il rapper ha condiviso uno scatto che ha acceso i social. Fedez ha semplicemente messo su Instagram una foto di spalle, con una giacca Versace.

Nulla di strano, se non per il fatto che sulla schiena sono recate 4 lettere, ben distinguibili: C, V, F, L. Ai fan non è sfuggito il chiaro dettaglio relativo alle iniziali dei nomi della famiglia: Chiara, Federico, Leone e V. Come didascalia ha poi scritto: “La famiglia mi copre le spalle“

Che dunque quella V sia l’iniziale del nome della figlia dei Ferragnez? Il riferimento pare immediato. Negli scorsi giorni era sembrato però che Leone avesse fatto uno spoiler relativo al nome della sorellina, chiamandola “Lulù“. Ma quindi quale sarà veramente il nome della bimba?

Chiara Ferragni dovrebbe partorire a breve e dunque l’informazione non tarderà ad arrivare. Al momento c’è solo una certezza: la bambina avrà fieramente il doppio cognome. Una scelta, quella di Fedez e Chiara, già applicata con il piccolo Leone. Insomma, V, L o nessuno dei due: non ci resta che aspettare per il nome della nascitura.