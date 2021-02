Leone ha spoilerato il nome della sorellina? (VIDEO)

1 La rivelazione di Leone

Tutti sono in attesa della nascita della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. I due genitori sono al settimo cielo e anche il piccolo Leone non vede l’ora di diventare il fratello maggiore. E mentre tutti aspettano che arrivi il giorno del parto, ci si chiede anche come si chiamerà questa bambina in arrivo.

I due genitori non lo hanno rivelato, quindi lo sapremo al momento del parto. E mentre è partito da tempo il toto-nome, oggi la ricerca potrebbe essere finita. Infatti, in un video postato proprio da Fedez (e che abbiamo ripreso da Twitter grazie ad un utente che lo ha postato), sembra che Leone si sia fatto scappare il nome della futura nascitura. La famiglia si trovava sul divano della loro casa. Chiara Ferragni aveva il pancione scoperto e il figlio lo accarezzava dicendo che la sorellina si divertita dentro la pancia. Ma sembra anche che dica un nome.

MA SCUSATE DICE ‘’SI DIVERTE LULÙ??’’ 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/Hf5rqa02jt — angelica (@______Angelica_) February 22, 2021

Sembra anche a voi che dica “Si diverte Lulù”? Che possa essere Lulù il nome della futura figlia di Chiara Ferragni e Fedez? Che sia questo o un’abbrevazione di Lucrezia o un nome simile?

Intanto ecco anche quando la Ferragni dovrebbe partorire…