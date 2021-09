1 Fedez smetterà di farsi foto con Gigi Hadid

Un paio di sere fa Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato all’after party in occasione della fine della Milano Fashion Week. All’evento hanno incontrato tantissime celebrità. Da Dua Lipa a Niall Horan, passando anche per Gigi Hadid. Proprio con la modella, infatti, ha voluto scattarsi una fotografia e Chiara ha lasciato un simpatico commento sotto il post pubblicato su Instagram.

Fatto sta che questa non è la prima volta che il rapper e la modella si fanno vedere insieme in uno scatto per volontà del primo. Tuttavia, pare che i due non si faranno più foto insieme. O almeno questo è quanto affermato da Federico nelle sue Stories del social fotografico, come possiamo vedere anche qui sotto:

La foto che ho fatto ieri sera con Gigi credo che sarà l’ultima foto che farò con Gigi per il resto della mia vita perché era evidentemente piena e mi ha anche detto tipo: “Ah ma è tipo una Christmas postcards”, cioè tipo le foto che si fanno ogni volta a Natale con i parenti però non in maniera divertita. Lo dico solo perché so che non guarda le storie. Però un bel momento.

Fedez spiega perché non farà più foto con Gigi Hadid #Fedez #GigiHadid pic.twitter.com/VMu0VwOT0L — disagiotv (@disagio_tv) September 28, 2021

Ma non solo. Fedez, infatti, ha anche raccontato altri aneddoti della serata. Per esempio ha raccontato di quanto sia peggiorato il suo inglese: “Ho scoperto che il inglese con la pandemia è peggiorato. Una sorta di analfabetismo di ritorno. Ho parlato con Naomi Campbell di un 15 minuti in cui non ho capito un c***o di quello che mi diceva e di conseguenza non so cos’ho detto“.

Ha anche chiesto un saluto per l’Italia a Niall Horan dei One Direction che era lì presente. La parte divertente è che ha raccontato di aver fatto finta di essere un giornalista. Continua…