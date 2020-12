1 Secondo i gossip ormai sempre più insistenti, Fedez sarebbe in gara a Sanremo 2021 con Francesca Michielin: ecco cosa potrebbe accadere

Sono trascorsi due anni da quando Fedez ha pubblicato il suo ultimo album di inediti, Paranoia Airlines, che ha scalato le classifiche musicali. Da allora il rapper aveva annunciato una breve pausa dalla musica, per concentrarsi su altri progetti. Tuttavia negli ultimi mesi Federico ha pubblicato diversi singoli di successo, che hanno conquistato a pieno il pubblico. Adesso come se non bastasse pare che per il marito di Chiara Ferragni stia per arrivare un’opportunità d’oro, che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. Stando alle indiscrezioni infatti pare che Lucia sarà in gara a Sanremo 2021. Ma non solo. Federico infatti gareggerebbe al Festival con Francesca Michielin, da anni sua amica. Ecco quanto svelato da Il Fatto Quotidiano, con all’auto di FqMagazine:

“Esisterebbe una suggestione molto forte per il Festival: la presenza di Fedez e Francesca Michielin. Un passo inaspettato per il rapper, che arriverebbe a conclusione di un’annata molto positiva per l’opinione pubblica, sia a livello discografico che di immagine. Mentre la Michielin tornerebbe all’Ariston dopo il secondo posto del 2016 che le valse anche una partecipazione all’Eurovision Song Contest”.

Adesso le voci sulla presunta partecipazione di Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 si fanno sempre più insistenti e apparentemente certe. A parlare infatti adesso è nientemeno che Gabriele Parpiglia, che su Giornalettismo annuncia:

“È ufficiale. Federico Lucia, in arte Fedez, sarà al Festival di Sanremo come concorrente in gara nella prossima edizione della kermesse. Il marito di Chiara Ferragni non sarà da solo sul palco, ma lo conviverà in duetto con Francesca Michielin, sua vecchia conoscenza perché i due avevano già cantato sulle notte di ‘Magnifico’”.

Cosa accadrà dunque? Fedez sarà davvero in gara a Sanremo 2021 con Francesca Michielin? In attesa di saperne di più, scopriamo chi altro potrebbe partecipare al Festival.