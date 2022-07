1 Lo spoiler di Fedez sullo speciale natalizio

La prossima stagione tornerà LOL – Chi ride è fuori con la sua terza edizione. Amazon Prime Video, infatti, ha annunciato l’arrivo di una nuova stagione durante la presentazione dei palinsesti. Ma non solo Fedez, che ne sarà conduttore, tornerà come protagonista insieme alla sua famiglia della seconda stagione di The Ferragnez. Ma non è tutto. Quest’anno, infatti, è in arrivo una grande novità. Durante le vacanze natalizie arriverà lo speciale di LOL.

Questo avrà la durata di circa 100 minuti e come concorrenti vedremo Mara Maionchi, Angelo Pintus, Michela Giraud, Frank Matano, Lillo, Mago Forrest e Maria Di Biase. Secondo quanto riporta anche Davide Maggio, però, il rapper ha già fatto un piccolo spoiler, che proprio spoiler alla fine non è. È un po’ come se avesse rovinato, per alcuni, la magia del momento. Questo perché nelle ultime ore ha pubblicato una foto che rivela lo studio di LOL – Chi ride è fuori con all’interno un albero di Natale: “Che bello, è il 20 luglio e stiamo girando lo speciale di Natale di LOL. Che sensazione fantastica“.

Lo spoiler, di conseguenza, non consiste nell’aver anticipato l’uscita della puntata dedicata al Natale. Questa, infatti, era già stata annunciata durante la presentazione dei palinsesti di Amazon Prime Video. Ma il tutto è dovuto allo spezzare una sorta di magia del Natale avendo dichiarato che le registrazioni stanno venendo effettuate in estate. Secondo alcuni, infatti, Fedez avrebbe potuto aspettare anche l’avvicinarsi dell’autunno o dell’inverno prima di pubblicare lo scatto.

Ormai, però, è cosa fatta e dovremo vivere con questa consapevolezza. Parlando, invece, della sua vita privata, pochi giorni fa sua figlia Vittoria gli ha fatto una sorpresa del tutto inaspettata. Lo ha chiamato, infatti, per la prima volta “papà”. Il tutto è accaduto in diretta su Instagram e i fan hanno potuto vedere la reazione entusiasta del cantante. I suoi figli, infatti, per lui sono la cosa più importante al mondo…