1 Sanremo 2021: Fedez e Francesca Michielin rischiano la squalifica?

C’è grande attesa per la nuova edizione (la 71esima per la precisione) del Festival di Sanremo 2021. Tra i cantanti in gara anche Fedez. Il rapper ha deciso di replicare la fortunata collaborazione con Francesca Michielin e insieme si presenteranno sul palco dell’Ariston con la loro canzone ‘Chiamami Per Nome’.

Peccato però che ora un errore del rapper potrebbe costare ad entrambi la squalifica. In queste ore i due cantanti si trovano infatti a Milano in sala prove per iniziare a preparare al meglio il loro cammino verso la Città dei fiori. Fedez sui social ha voluto testimoniare questo cruciale momento e ha mostrato ai fan un simpatico momento in compagnia di suo figlio Leone. Il marito di Chiara Ferragni ha chiesto a suo figlio quanto gli piacesse il brano e il piccolo ha risposto in modo come al solito simpatico, facendo ridere tutti i presenti. Poco dopo però, per sbaglio, alla ripresa di quegli istanti, sono stati ripresi anche alcuni secondi del brano promosso da Amadeus per la kermesse canora.

Quanto basta per far sì che tutti ascoltassero. Il tutto ha infatti fatto il giro del web e potrebbero costar caro al duo canoro, dato che per regolamento è severamente vietato proporre il proprio brano prima dell’evento. Accortosi dell’accaduto Fedez ha cancellato le storie e ne ha postate delle altre dove non si sente l’audio ma si vedono solo lui e Francesca Michielin provare.

Ma ora cosa succederà? Fedez rischia davvero la squalifica per questo errore commesso sui social? Oltre all’espulsione, potrebbe esserci un altro scenario, come sottolineato dal giornalista Andrea Conti, che ha fatto notare:

“Fedez avrebbe pubblicato per sbaglio in Stories su Instagram qualche secondo del brano di Sanremo 2021 ‘Chiamami Per Nome’ in studio a Milano. Contatti febbrili tra Sony e Rai. Esistono già precedenti con Cristicchi con ‘Che Bella Gente’ e Riki con la cover ‘Edera’. Rimasero in gara”.

Verrà presa la medesima decisione anche stavolta e sarà così concessa una chance al rapper e a Francesca Michielin? I fan sembrano essere molto preoccupati e probabilmente attimi di ansia e preoccupazione li stanno vivendo anche i diretti interessati. Attendiamo news ufficiali per capire cosa succederà.