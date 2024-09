In queste ore alcuni utenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che coinvolge Fedez. Il rapper infatti potrebbe aver lanciato un segnale all’ex moglie Chiara Ferragni e il gesto ha riacceso le speranze dei fan.

Il gesto di Fedez

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di Fedez e Chiara Ferragni. Come tutti ormai ben sappiamo da tempo l’ex coppia più famosa dei social si è separata e a oggi il rapper e l’imprenditrice digitale stanno svolgendo vite completamente differenti. Col trascorrere delle settimane però se ne sono dette di ogni sul cantante e sull’influencer e ancora oggi numerosi fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma.

Attualmente intanto Federico e Chiara si stanno concentrando non solo sulle rispettive carriere, ma anche sui loro figli Leone e Vittoria, che rimangono per entrambi una priorità assoluta. Sia Lucia che la Ferragni infatti stanno facendo il massimo per tutelare i loro bambini in questo periodo difficile e di certo vogliono tenerli lontani dalla bufera mediatica che li ha travolti. In queste ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web.

Alcuni fan hanno notato un dettaglio che coinvolge proprio Fedez. Secondo qualcuno infatti il rapper avrebbe lanciato un segnale social per Chiara Ferragni. Il motivo? Il cantante sul suo profilo Threads ha ancora la foto profilo insieme alla sua ex moglie e a quel punto le speranze degli utenti si sono riaccese. C’è anche chi ha sottolineato come Federico, che posta spesso sulla piattaforma, avrebbe potuto cambiare la foto in questi mesi e che la scelta di non farlo potrebbe dunque essere un vero segnale per Chiara.

Attualmente però precisiamo che si tratta solo di ipotesi e di pensieri del web. A oggi infatti non c’è nulla che faccia pensare a un riavvicinamento tra il rapper e l’influencer, che al momento sono ancora ufficialmente separati.