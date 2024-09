Il 1° settembre 2024 Chiara Ferragni e Fedez avrebbero festeggiato il loro anniversario di matrimonio. Per tale ragione in molti sul web pensano che l’influencer abbia lanciato una frecciata al rapper.

La presunta frecciata di Chiara Ferragni

Negli scorsi giorni sul web si è parlato di Chiara Ferragni in merito alla sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle. Milly Carlucci nel corso di un’intervista ha rivelato che la vorrebbe come ballerina per una notte, ma al momento non sappiamo se accetterà:

“È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno. Che ruolo le ho offerto? Abbiamo una grande possibilità che è il ballerino per una notte. Un ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l’ambiente. Sarebbe perfetto”.

Nel frattempo, però, non si fermano i gossip relativi alla sua vita privata. Da quando Chiara Ferragni si è lasciata con Fedez è sempre più al centro dell’attenzione e i fan aspettano di capire chi sarà la prossima fiamma. Nel frattempo, però, pare si stia godendo l’estate con gli amici e la compagnia dei suoi splendidi figli.

Nella giornata di ieri, per esempio, ha pubblicato nelle Instagram Stories una fotografia nella quale notiamo Leone e Vittoria mentre si abbracciano in maniera affettuosa. In sovraimpressione si legge: “Tutto l’amore di cui ho bisogno” e a qualcuno è sembrata una frecciatina rivolta a Federico. Il 1° settembre 2024, infatti, avrebbero festeggiato sei anni di matrimonio, ma siccome oggi non stanno più insieme si pensa a una stoccata nei suoi confronti.

È ovvio che si tratta solo di ipotesi del web e non abbiamo idea se ci sia qualcosa di vero. Probabilmente si trattava solo di uno scatto per immortalare un momento di totale tenerezza dei propri figli.