Su Canale 5 prende il via la nuova edizione del 2024 (la seconda nel giro di pochi mesi) di Temptation Island! Scopriamo quali sono le anticipazioni di questa prima puntata del 10 settembre, cosa succederà e dove vedere la trasmissione in streaming!

Anticipazioni Temptation Island prima puntata 10 settembre

Ci siamo! Stasera Temptation Island apre le porte a una nuova edizione! I fan giustamente si domandano quali sono le anticipazioni e cosa ci attenderà questa sera su Canale 5. Cosa dobbiamo aspettarci?

Nel corso della prima puntata conosceremo meglio le coppie di questa edizione. Verranno mostrati i video di presentazione integrali dei protagonisti e capiremo meglio le motivazioni che hanno spinto ognuno di loro a partecipare al programma.

Sempre nella stessa puntata verranno mostrati anche tentatori e tentatrici di questa edizione che, di solito, fin da subito creano degli attriti tra le coppie e le prime scaramucce o gelosie.

Da qui poi non mancheranno le divisioni e i saluti prima di raggiungere i rispettivi villaggi. Questo sarà un momento cruciale perché attraverso i video fidanzati e fidanzate avranno modo di vedere alcuni dei momenti che vedono i propri partner impegnati con i single.

Tra i primi spoiler di questa edizione sappiamo per esempio che si entrerà subito nel vivo. Se altre volte abbiamo visto Filippo Bisciglia spostarsi continuamente tra i villaggi, stavolta pare sarà costretto a fare anche qualche corsa sull’acqua. Ma non ha anticipato molto altro.

Sempre tra le altre anticipazioni conosceremo una coppia di fidanzati un po’ più grandi che devono fare i conti con il loro futuro. I più pensano che probabilmente si tratterà di Diandra e Valerio, che dovranno decidere cosa fare: lei capire se trasferirsi nella stessa città in cui lavora lui oppure lasciarsi.

Quindi aspettiamoci di tutto! Non è escluso infatti possa esserci un primo falò o comunque una situazione che porti una delle coppie a prendere delle decisioni!

Le coppie di Temptation 2024

Le anticipazioni adesso le conosciamo, quindi è tempo di concentrarsi sulle coppie di questa edizione di Temptation Island 2024. Chi sono e quante sono in totale? I protagonisti del reality show di Canale 5 sono:

Le coppie citate faranno il loro viaggio nei sentimenti nei rispettivi villaggi in compagnia di tentatori e tentatrici.

Chi conduce invece Temptation Island? Il conduttore di questa edizione è ancora una volta Filippo Bisciglia, che accompagnerà i protagonisti fino al falò di confronto finale.

Quando va in onda Temptation e quante puntate sono

Temptation Island quando va in onda su Canale 5? Il programma con alla guida Filippo Bisciglia andrà in onda da martedì 10 settembre. Per questa edizione dunque si pensa che lo slot del martedì sarà occupato proprio dal reality show.

Per quanto riguarda, invece, sapere quante puntate sono in totale, il numero dovrebbe essere invariato e dovrebbero essere sei appuntamenti.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Vi state chiedendo anche dove poter vedere Temptation Island 2024 in TV e in streaming? La trasmissione potete seguirla in onda su Canale 5, ma c’è anche l’opzione Mediaset Infinity e Witty TV.

Per entrambe le piattaforme (su sito o app) è possibile seguire le puntate e rivederle in streaming in qualsiasi momento della giornata. Per l’utilizzo di entrambe è necessaria la registrazione gratuita o se avete già un account, accedere dopo aver inserito le credenziali.

Tutto è pronto dunque, Filippo Bisciglia è carico a tornare in TV e raccontarci il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation!