Fedez sta male: Chiara Ferragni svela cosa è accaduto al rapper

1 Con dei post sui social, Chiara Ferragni ha svelato Fedez sta male. Ecco cosa è accaduto al rapper

Periodo intenso, l’ultimo, per Fedez. Il celebre ed amatissimo rapper, come sappiamo, è attualmente in vacanza con la sua famiglia, con sua moglie Chiara Ferragni e con il piccolo Leone, dove insieme hanno trascorso il capodanno e i primi giorni del nuovo anno. I Ferragnez, come da tradizione, ci tengono ad immortalare tutti i momenti più significativi delle loro giornate sui social, condividendo con i fan ogni istante delle loro vite. Tuttavia quando qualche ora fa la blogger ha svelato che Federico sta male, i fan hanno subito pensato al peggio. Ma scopriamo perché e tutto quello che è accaduto.

Come ben ricorderemo, solo un mese fa Fedez, nel corso di un’intervista choc, ha svelato di non stare bene, e che in futuro potrebbe essere affetto da sclerosi multipla. Queste le sue forti parole:

“Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che è una piccola cicatrice bianca diciamo. Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che ciò che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificabile. ovvero la demielizzazione avviene quando hai la sclerosi multipla. Ti trovano questa cosa e ti dicono di stare sotto controllo perché può essere, come no, che si può tramutare in sclerosi multipla. Questo è stato un motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie”.

Ciò nonostante pare che la delicata situazione sia sotto controllo, e che al momento non ci sia di che preoccuparsi. Quando però poche ore fa Fedez è apparso sui social con una flebo al braccio, i social e il web si sono immediatamente allarmati. Ad intervenire è stata dunque Chiara Ferragni, che dopo aver svelato come il rapper non stesse bene, ha poi raccontato cosa è accaduto, chiarendo la situazione e tranquillizzando i fan. Leggiamo le sue dichiarazioni.