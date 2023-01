La sfilata di Gemma Galgani si fa h0t: la dama seduce Alessandro (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Gennaio 2023

Uomini e donne

La sfilata di oggi di Gemma Galgani a Uomini e donne

La puntata di oggi pomeriggio di Uomini e donne si è aperta con la sfilata delle donne. Il tema? Stasera poker di seduzione. La prima a sfilare è stata Gloria e poi è toccato a Gemma Galgani. La dama ha scelto di indossare un tubino con la parte di sopra in pizzo e un profondo scollo sul seno. Ma ha indossato anche una maschera in stile Cinquanta sfumature di grigio e un mantello nero che faceva molto Fantasma dell’Opera.

L’entrata in passerella è avvenuta con una musica adatta al mantello con cappuccio e la maschera. Poi improvvisamente Gemma si è tolta il mantello col cambio musica molto più da discoteca e ha iniziato a ballare e muoversi indicando sempre Alessandro. Si tratta del cavaliere di poco più di 50 anni che sta sentendo da alcune settimane e col quale è finalmente uscita.

Gemma Galgani ha c’entrato in pieno il tema della seduzione, perché ha invitato appunto il cavaliere ad avvicinarsi. E alla fine è riuscita a rubargli un bacio. Un gesto che non è passato inosservato e che ha fatto iniziare anche un’accesa discussione con Tina che ha voluto sapere come va la conoscenza. Potete vedere l’intera sfilata della dama di Torino QUI sul sito di Witty TV.

La sfilata della Galgani ha letteralmente fatto impazzire il web che, soprattutto su Twitter, ha commentato la performance. E c’è chi ha fatto notare che l’abito scelto dalla dama è molto ispirato a quello che indossava Nicole Kidman nel film Eyse Wide Shut. Ci avevate fatto caso?

gemma che imita nicole kidman in eyse wide shut 😱#UominieDonne pic.twitter.com/LrVqFw8uDi — MeLinda☆ (@La_Me_Linda) January 25, 2023

Gemma si sarà voluta ispirare proprio alla famosissima attrice? E anche il film, per chi non lo sapesse, è davvero molto adatto per il tema della seduzione.