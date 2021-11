GF Vip, salta anche l’ingresso di Ferdinando Giordano: lui rompe il silenzio e sbotta anche contro Guendalina Tavassi

1 Niente GF Vip per Ferdinando Giordano

Giorni fa si era sparsa la voce che tra i vip che sarebbero dovuti entrare al Grande Fratello stasera, lunedì 29 novembre, c’era anche Ferdinando Giordano. Lui è famoso per aver partecipato all’undicesima edizione del GF nip, la stessa di Guendalina Tavassi.

Come detto, il suo nome era stato fatto, tramite rumor, insieme a Valeria Marini e Giacomo Urtis. La showgirl è confermatissima ed anche per il chirurgo delle star dovrebbe essere tutto deciso. Ma per Ferdinando a quanto pare erano solo voci. Ed è stato proprio lui a togliere ogni dubbio con alcune storie sul suo profilo Instagram.

L’ex gieffino ha infatti detto: “Sono andate in giro tante notizie che mi vedevano forse da tutta altra parte. E invece no, sono a casa. C’è anche Cleo… la vita di tutti i giorni”.

Ferdinando è molto chiaro, quindi, lui non entrerà nella casa più spiata d’Italia. Si trova tranquillamente nella sua abitazione e ciò che girava erano solo fake news. Non è detto comunque che non accada in futuro. Considerando che il reality presentato da Alfonso Signorini durerà fino al 13 marzo e che alcuni concorrenti pottrebbero decidere di lasciare la casa prima di Natale, è possibile che ci siano altri nuovi ingressi.

Le parole di Ferdinando Giordano, però, non finiscono qui. Qualche giorno fa è stato attaccato da Guendalina Tavassi e lui ha voluto rispondere…