I Ferragnez a cena con Damiano David e Giorgia Soleri (FOTO)

1 La foto dei Ferragnez con Damiano David e Giorgia Soleri

Ieri i Ferragnez hanno passato una serata insieme a Damiano David (cantante dei Maneskin) e la sua fidanzata, l’influencer Giorgia Soleri. Ma la notizia di questo incontro si è saputa solo oggi grazie ad un post di Fedez. Proprio il rapper ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di foto.

Il primo scatto vede lui insieme a Damiano David, mentre nel secondo ci sono le due coppie insieme, molto soriddenti. Inutile dire che le foto hanno fatto subito impazzire il web per questo incontro tra due coppie molto importanti del mondo dello spettacolo e dell’arte.

Ma cosa ci facevano tutti insieme? Ieri Giorgia Soleri ha avuto un importante incontro alla Camera. In rappresentanza del Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo, Giorgia ha presentato insieme agli altri attivisti ed esperti il testo della proposta di legge che chiede di riconoscere le due patologie come “croniche e invalidanti”. E il fidanzato Damiano David l’ha accompagnata.

In serata, poi, ha organizzato un evento con alcuni amici e attivisti per l’uscita del suo primo libro, “La Signorina Nessuno” che è, come lei stessa ha raccontato, “una raccolta poetica alla riscoperta di sé e dei legami tra esseri umani”. Quindi, con tutta probabilità, i Ferragnez erano invitati a questo evento. A dimostrazione di questo, nelle storie Instagram di Fedez e Chiara Ferragni possiamo vedere proprio il libro della Soleri.

E a proposito di attivismo nella malattia, proprio di recente Fedez ha parlato per la prima volta del suo tumore. Ecco cosa ha detto…