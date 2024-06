Ferragnez insieme a Forte dei Marmi, Anna Pettinelli difende a sorpresa Fedez

NEWS

Debora Parigi | 4 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez Ferragnez

Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Anna Pettinelli ha commentato la vicenda Ferragnez. I due infatti sono stati visti entrambi in vacanza a Forte dei Marmi. Riavvicinamento? Fedez è andato a infastidire Chiara? Oppure è stato un caso? La speaker radiofonica ha detto la sua.

L’opinione di Anna Pettinelli sui Ferragnez a Forte dei Marmi

L’ultimo gossip sui Ferragnez riguarda la presenza di entrambi in vacanza a Forse dei Marmi. Subito quindi si sono fatte ipotesi sui motivi di ciò. I fan hanno sperato che tra loro sia in corso un riavvicinameto, ma si vocifera che invece sia stato un semplice caso. C’è anche chi dice che in realtà il rapper sia andato in Versilia per infastidire l’ex moglie. Questo nasce da una telefonata fatta dalla stessa Chiara Ferragni e sentita da una persona in cui appunto lamentava la presenza dell’ex marito.

Come stanno realmente le cose? Non possiamo saperlo e sicuramente lo sanno solo i diretti interessati. Ma ovviamente gli addetti al gossip ne parlano, proprio come è successo oggi a Pomeriggio 5. Tra i presenti in studio c’era anche Anna Pettinelli. La prof di Amici ha prima di tutto fatto ironia sui fan: “Mi fa ridere la contraddizione continua di chi li segue. Sperano che si rimettano insieme, poi la canzone ‘passa il tuo cadevere’…non è possibile!”.

Si è aperto quindi il dibattito su appunto la presenza dei Ferragnez a Forte dei Marmi. E sulle voci secondo cui Fedez sarebbe andato lì per rompere le scatole a Chiara Ferragni. Questo deriva dal fatto che lui più volte gli avrebbe rovinato la scena (vedi Sanremo). Anna Pettinelli, però non si è detta concorde: “Ma magari lei è andata a farsi il suo weekend e probabilmente ci si è trovato anche lui. Non credo che si andato apposta. Voi ogni volta sognate”.

C’è chi pensa che le coincidenze non esistano, quindi probabilmente qualcuno ha seguito l’altro. Ma dobbiamo anche aggiungere che i milanesi frequentano molto spesso Forte dei Marmi. E quindi è anche normale che siano andati lì nel primo weekend col tempo un po’ decente.