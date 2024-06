“Madre svergognata”, Ida Platano vittima di pesanti insulti annuncia provvedimenti

NEWS

Debora Parigi | 4 Giugno 2024

Uomini e donne

Vittima di attacchi social, Ida Platano ha ricevuto offese molto pesanti riguardo il suo ruolo di madre. L’ex dama e tronista di Uomini e donne ha pubblicato le parole indegne che ha ricevuto e poi si è sfogata rivelando che avrebbe preso seri provvedimenti.

Lo sfogo di Ida Platano dopo aver ricevuto offese social

Da quando si è seduta nel parterre di Uomini e donne, Ida Platano è stata spesso vittima di attacchi social da parte di hater. Negli anni ha ricevuto molte offese da alcuni utenti che l’hanno anche ferita. In alcuni casi ci è passata sopra, ma quando le persone vanno a toccare il suo ruolo di madre allora diventa davvero una furia, giustamente.

La situazione non è cambiata nemmeno dopo essere stata tronista nel programma di Maria De Filippi. Anzi, forse è pure peggiorata. E così oggi Ida Platano ha sbottato sui social. Ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un video in cui ha inserito tutte le offese che ha ricevuto sui social. E poi ha detto:

“Che devo dire? Mi viene la nausea. Che schifo. Comunque sapete benissimo che non mi toccano per niente questi commenti. Li ho messi perché a volte mi dite “beh ci sono solo commenti positivi”. No! Ci sono tantissimi commenti negativi. Queste persone sicuramente hanno una vita tristissima e quindi si sfogano”.

Da quello che Ida ha detto, pare che si tratti in particolare di una sola persona che manda continuamente offese alla Platano. Così lei ha deciso di prendere provvedimenti a riguardo:

“Quello che voglio dire è che per quanto riguarda il mio ruolo di madre e mio figlio lì non ce n’è per nessuno. Quindi prenderò provvedimenti come al solito e poi per il resto quando li leggo mi viene anche da ridere. Ma come si fa a scrivere queste cose? Da ridere! Vi ho fatto vedere solo una parte, ma è tutto il giorno, sicuramente non ha niente da fare, non so se è donna o uomo. Si impegna proprio a dirmene dalla mattina alla sera. Va beh, mi pensa!”