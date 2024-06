Chiara Ferragni e quella presunta telefonata contro Fedez ascoltata da una testimone: cosa ha detto

Gossip

Nicolò Figini | 5 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

Durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha rivelato che una sua fonte le avrebbe riportato una presunta telefonata che Chiara Ferragni avrebbe fatto contro Fedez. Ecco che cosa avrebbe detto l’influencer.

La presunta telefonata di Chiara Ferragni

Qualche giorno fa Myrta Merlino a Pomeriggio 5 aveva rivelato di aver parlato con Fedez e il rapper l’aveva aggiornata sulle sue condizioni di salute. Come sappiamo, infatti, verso fine maggio Federico si era sentito poco bene e per tale ragione i fan si erano molto preoccupati. A distanza di un paio di settimane spunta una nuova indiscrezione, però questa volta relativa ala sua storia con Chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE: Belve, Selvaggia Lucarelli spiega perché non accetterà mai l’invito di Francesca Fagnani

Di recente infatti il rapper e l’influencer, anche se con persone diverse, sono stati avvistati in vacanza a Forte dei Marmi. Da questo presupposto sono nate diversi indiscrezioni, come per esempio chi giurava di aver sentito la voce di Chiara in un video pubblicato da Federico. Tuttavia i due sembrerebbero ancora distanti e lo confermerebbe una fonte riportata proprio da Myrta.

Questa persona avrebbe ascoltato una telefonata fatta da Chiara Ferragni proprio a Forte dei Marmi, una chiamata presumibilmente contro Fedez:

“Una persona che era in un negozio ci ha raccontato che lei stava al telefono. Parlava con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì per rompere le scatole, farsi notare e rovinarle il weekend.

[…] Pare che la crisi sia partita proprio dal Festival di Sanremo. Il problema è che siamo sempre al solito punto. Gli uomini soffrono un po’ il protagonismo di una donna. Tutte le volte che lei era protagonista lui aveva bisogno di farsi notare”.

Ovviamente tutto ciò va preso con le pinze perché non sappiamo con certezza se la chiamata è effettivamente avvenuta. Non ci resta che attendere maggiori dettagli sul futuro di Chiara e Fedez.