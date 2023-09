NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Settembre 2023

Chiara Ferragni Fedez

Il nuovo cane dei Ferragnez

Sono trascorse soltanto poche settimane da quando i Ferragnez hanno annunciato la morte di Matilda, la fedele amica a quattro zampe di Chiara Ferragni. Come in molti sapranno la cagnolina è stata l’artefice dell’incontro tra l’imprenditrice digitale e il rapper, che nel 2016 aveva citato la sua attuale moglie nella canzone Vorrei Ma Non Posto. Per anni così la Mati è stata il simbolo dell’amore tra Chiara e Fedez e sui social è diventata una vera star. La notizia della sua morte ha così sconvolto il web, e naturalmente su Instagram non sono mancati i ricordi commossi della Ferragni e di Lucia. Solo pochi giorni fa proprio l’influencer ha ricordato Matilda sui social, che è apparsa nella puntata speciale della serie, rilasciata la scorsa settimana. Chiara così ha afffermato:

“Stavo rivedendo la puntata e nella sigla c’è la Mati. Io e Fede abbiamo iniziato a parlarci e a pensare di uscire insieme grazie al fatto che lui ha messo la Mati nella canzone, e quindi c’è nella sigla di The Ferragnez”.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. I Ferragnez infatti hanno dato il benvenuto in famiglia a un nuovo cane, Paloma. Sia Chiara Ferragni che Fedez hanno così condiviso le prime immagini insieme ai loro bambini e alla nuova arrivata. Ma non solo.

La coppia ha anche postato dei teneri video di Leone e Vittoria mentre giocano insieme a Paloma e in breve le clip hanno fatto il giro del web, facendo emozionare gli utenti.

Il nuovo cane dei Ferragnez pic.twitter.com/0WxeEwH7F5 — disagiotv (@disagio_tv) September 20, 2023

La famiglia Ferragnez dunque da oggi ha ufficialmente un nuovo membro. Chiara e Fedez nel mentre in queste settimane stanno lavorando a dei nuovi progetti, e presto per tutti i fan ci saranno delle importanti novità. Seguiteci dunque per restare sempre al passo con tutte le notizie sull’imprenditrice e sul rapper.