NEWS

Andrea Sanna | 20 Settembre 2023

Lo sfogo di Maria Monsè

L’edizione del Grande Fratello è iniziata da appena una settimana eppure già alcuni concorrenti sembrano dividere e fanno parlare di sé. Dopo Stefania Orlando che si è espressa sulla faccenda Beatrice Luzzi e Rosy Chin, anche Maria Monsè ha avuto da ridire.

Beatrice Luzzi durante la puntata di lunedì è finita in nomination e rischia di andare al televoto eliminatorio. I suoi coinquilini non hanno apprezzato degli atteggiamenti avuti da parte sua e, per tale ragione, l’hanno mandata al televoto.

“Ho visto che al Grande Fratello è stata una delle più nominate della Casa. Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo umore altalenante, nonostante il mio vecchio rapporto lavorativo e le volte in cui ci siamo incontrate in Sardegna, avendo entrambe la casa a Porto Cervo”.

In seguito Maria Monsè ha spiegato di avere invitato Beatrice Luzzi, spesso e volentieri, ai suoi eventi, compresa la festa di compleanno di Perla Maria. L’ha fatto anche perché l’attrice le aveva raccontato che i suoi figli sono coetanei della ragazza.

“(…) Come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi! P.s: aggiungo che mi aveva chiesto di partecipare e farle il piacere di diffondere la convocazione per l’assemblea della Costa Smeralda” ha concluso Maria Monsè nel suo discorso scritto su Instagram.

La storia Instagram di Maria Monsè

Successivamente Maria Monsè è stata contattata da Biccy per avere più dettagli e un chiarimento ulteriore dopo il suo sfogo tra le storie di Instagram. Lei ha risposto di non averle mai fatto nulla, se non invitarla a dei compleanni. Quindi non si spiega che fastidio potrebbe mai arrecare un invito: “(…) Negli anni io e lei abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Abbiamo anche lavorato insieme e siamo state opinioniste di Michele Cucuzza a La Vita in Diretta, come dimostra anche la foto che ho pubblicato”.

Infine Maria Monsè ha ribadito ancora una volta come grazie alla partecipazione di Beatrice Luzzi al Grande Fratello ha scoperto per caso di essere stata bloccata sui social senza alcun motivo.