Vincenzo Chianese | 23 Febbraio 2023

La Rai su The Ferragnez La Serie

In questi giorni si è tanto parlato della troupe che avrebbe seguito i Ferragnez a Sanremo, in occasione delle riprese della seconda stagione della serie. Adesso però a rompere il silenzio con un comunicato stampa è stata proprio la Rai, che ha fatto chiarezza su quello che sarebbe accaduto. I vertici hanno così specificato che qualsiasi immagine girata nel teatro Ariston compete esclusivamente all’azienda e qualunque utilizzo commerciale deve passare di conseguenza per l’acquisto. Ma non solo.

La Rai ha sottolineato come le telecamere che hanno seguito i Ferragnez siano entrate in teatro solo in occasione delle prove di Chiara Ferragni sul palco, nei giorni 2, 3 e 5 febbraio. Nei giorni delle dirette invece la troupe è sempre rimasta fuori dal camerino dell’influencer, senza mai accedere al backstage. Le immagini che vedremo dunque nei nuovi episodi della serie non mostreranno la coppia dietro le quinte del palco, come invece era stato annunciato in precedenza da voci di corridoio. Questo quanto si legge nel comunicato stampa Rai:

“Le immagini girate all’interno del teatro Ariston, incluso il backstage, sono di pertinenza esclusiva della Rai. Qualunque utilizzo commerciale ne prevede l’acquisto attraverso la controllata Rai Com. In merito a notizie apparse in questi ultimi giorni su organi di stampa, si fa presente dunque che la troupe di Banijay impegnata a seguire Chiara Ferragni per la serie “The Ferragnez 2” è stata presente all’interno del teatro Ariston di Sanremo durante le prove della conduttrice sul palco (nei giorni 2,3 e 5 febbraio). Invece nel corso delle dirette (nei giorni 7 e 11 febbraio) è sempre stata posizionata fuori dal camerino di Chiara Ferragni senza mai sostare nel backstage del teatro. Anche le immagini girate dalla troupe di Banijay per il documentario “The Ferragnez 2” troveranno pertanto valorizzazione commerciale attraverso RaiCom. Le ricostruzioni giornalistiche in questione sono state quindi prive di ogni fondamento”.

Ma quando uscirà dunque The Ferragnez La Serie 2? Al momento purtroppo non sembrerebbero esserci news certe. Pare infatti che Chiara Ferragni e Fedez abbiano chiesto uno stop momentaneo delle riprese, che comporterebbe a uno slittamento nella data d’uscita.