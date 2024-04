Social

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Chiara Ferragni

Ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, l’Estetista Cinica è tornata a parlare dei Ferragnez dopo il Pandoro Gate: “Capisco l’insofferenza della gente e….”

L’estetista Cinica sui Ferragnez

Quando Chiara Ferragni è stata travolta a metà gennaio dal caso del Pandoro Gate e la crisi dei Ferragnez che ne è seguita, il web si è diviso. L’imprenditrice Chiara Fogazzi (conosciuta come L’Estetista Cinica) aveva fatto sapere di non voler commentare la vicenda. «È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni. Ma perché dovrei sputare in faccia a una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso», aveva detto.

Adesso ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, l’Estetista Cinica senza troppi giri di parole è tornata a parlare dei Ferragnez. La conduttrice ha fatto notare come l’accaduto che ha colpito la coppia abbia segnato molto la categoria degli infuencer. «Tu pensi che si creerà un’autoselezione naturale di questo lavoro?», ha voluto sapere la Salemi. A quel punto in risposta alla questione la Fogazzi ha detto: «Spero, non lo so. Sto ancora guardando cosa succede. Ma quella cosa ha dato la temperatura di cosa sta succedendo. La reazione virale, viscerale, di odio, di un Paese intero dimostra che c’era un’insofferenza latente».

Nel momento in cui Giulia Salemi ha fatto notare come in realtà tutti prima elogiavano i Ferragnez, l‘Estetista Cinica ha detto di non essere troppo d’accordo. Secondo lei altrimenti ci sarebbero state molte più voci a prendere le loro difese: «Questo vuole dire, secondo me, che c’era un’insofferenza».

Poco dopo però ha voluto approfondire meglio l’argomento, spiegando di aver vissuto la vera povertà:

«Sono stata una povera vera. Non di quelle che non si possono comprare le scarpe di Dior. Ma di quelle che non possono pagare la bolletta della luce, e sono due parametri diversi. Secondo me, alla lunga, continuare a vedere un privilegio del quale non ti giustifichi tanto il motivo e che ti sembra un po’ regalato dalla fortuna…».

Dopo le sue parole, Giulia Salemi le ha chiesto dunque se stava giustificando l’odio che si è creato intorno ai Ferragnez e alla categoria degli influencer: «Non giustifico l’odio, però attenzione», ha concluso.