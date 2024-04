Albano torna sulla causa contro Michael Jackson: “Il suo avvocato mi disse che non poteva perdere”

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Ospite del podcast Gurulandia, Albano è tornato a parlare della causa contro Michael Jackson di cui tanto si parlò in passato: “Il suo avvocato mi disse che non poteva perdere”, ha raccontato il cantautore di Cellino San Marco.

Albano torna sulla causa contro Michael Jackson

In una puntata del podcast Gurulandia, condotto da Marco Cappelli e Roberto Vertucci, Albano ha affrontato diversi argomenti. Tra i tanti è tornato sulla causa contro Michael Jackson che tanto fece parlare in passato. In chiacchiera con i presentatori, l’artista ha ammesso:

“1991 mi chiamò mio figlio e mi fa: ‘ma tu hai dato una canzone a Michael Jackson?’. Io ho detto di no e gli domando il perché. A quel punto mi dice di ascoltare la canzone ‘You will be there’. È uguale! L’avvocato disse ‘caro Albano, Michael Jackson non deve e non può perdere questa causa”.

A questo punto pare che il legale abbia consigliato ad Albano di trovare un accordo:

“Secondo voi quale? Che favorisca entrambe le parti! Un accordo monetario. L’accordo era il seguente. Loro pagavano tutte le spese dei tribunali che erano abbastanza toste. E cosa allettantissima: avremmo fatto insieme un concerto all’Arena di Verona per raccogliere dei fondi a favore dei bambini maltrattati. Poi però lo accusarono di tutte quelle cose, lui è morto e non se n’è fatto più nulla”, ha svelato Albano.

A riguardo anche Michael Jackson in passato parlò di questa storia in un’intervista a Il Corriere della Sera a cura di Mario Luzzato Fegiz. Il Re del Pop ammise che ha canzone e la melodia era uguale, così come i cori:

“Io non so se Michael Jackson ha copiato, si sa però che I cigni di Bakala è nata prima di Will You Be There. Lo disse pure Michael Jackson in una intervista che fece Mario Luzzatto Fegiz per il Corriere della Sera”, ha detto Albano.