Il Red Carpet del Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma: i promossi e bocciati del Red Carpet – foto di Maurizio D’Avanzo

In questi giorni sta andando in scena la Festa del cinema di Roma. La Capitale torna a essere così il fulcro del mondo cinematografico e ha visto la presenza di molti volti noti di cinema, televisione e web, i quali hanno sfilato sul red carpet.

Da Marco Mengoni per passare a Daniele Giannazzo e Kasia Smutniak. Ecco alcuni dei protagonisti e i voti agli outfit sfoggiati per questo imperdibile appuntamento.

Marco Mengoni

Roma Cinema Fest 2022 . Nella foto : Marco Mengoni Credit: Maurizio D’Avanzo

Incanta tutti non solo con la sua voce (e la sua musica) ma anche con il look sfoggiato al Festival del Cinema di Roma.

Parliamo di Marco Mengoni che per l’occasione della prima de Il colibrì (di cui firma la colonna sonora) ha vestito Valentino, brand che si è occupato anche degli outfit del suo ultimo tour.

In questo scatto vediamo il cantante indossare un abito total black molto elegante: una camicia trasparente, accompagnata da dei pantaloni over e una giacca doppiopetto sbottonata. Il particolare che colpisce è la rosa ricamata sul bavero sinistro.

Voto: 10.

Festa del cinema – Kasia Smutniak

Roma Cinema Fest 2022. Festa del Cinema di Roma. Red Carpet film “Il colibrÏ” . Nella foto : Kasia Smutniak – Credit Maurizio D’Avanzo

Passiamo all’attrice Kasia Smutniak, ospite per la presentazione del film che l’ha vista protagonista Il colibrì.

L’abito chemisier di velluto nero, porta la firma di Giorgio Armani. Il tutto accompagnato da un make-up marcato con un rossetto rosso fiammante, l’occhio sfumato. I capelli raccolti in un’acconciatura molto elegante

Che dire? Classe da vendere!

Voto: 8 e mezzo

Daniele Giannazzo al Festa del cinema di Roma

Festa Cinema di Roma – Nella foto – Daniele Giannazzo – Credit: ©MaurizioD’Avanzo

Presente al Festa del cinema anche Daniele Giannazzo, meglio conosciuto dal popolo del web e degli amanti delle serie TV come DanInSeries.

Scrittore, influencer, web manager e presentatore, anche Giannazzo ha sfilato sul red carpet sfoggiando un look con camicia e papillon total black, giacca e pantatoni di color blu, firmati Enrico Coveri.

Impeccabile!

Voto: 9

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino

Festa del Cinema di Roma. Nella foto : Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti – Credit Maurizio D’Avanzo

Concentriamoci ora sulla coppia (e che coppia) formata da Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino.

Entrambi hanno scelto il nero. L’attrice indossa un lungo vestito, con una cintura stretta alla vita, firmato Giorgio Armani. Caschetto mosso sbarazzino e un make-up non troppo marcato.

Passiamo poi a Favino. Anche per lui un abito nero, spezzato da una camicia di un grigio cenere.

Semplicemente meravigliosi!

Voto per Anna Ferzetti: 8

Voto per Pierfrancesco Favino: 8 e mezzo

Benedetta Porcaroli

Roma Cinema Fest 2022. Festa del Cinema di Roma. Red Carpet film “Il colibrÏ” . Nella foto : Benedetta Porcaroli – Credit Maurizio D’Avanzo

Gucci ha realizzato, invece, l’abito indossato da Benedetta Porcaroli. L’attrice, protagonista dei film Amanda e Il colibrì, ha indossato un abito a sirena molto sontuoso con uno strascico.

A impreziosire il vestito una scollatura a tuffo e del pizzo che copre collo e braccia, terminando il tutto con dei guanti. I gioielli invece sono Pomellato.

Sguardo intenso e scintillante, capelli con taglio liscio e una frangetta che si apre al centro. Make-up non eccessivamente marcato, anche se non manca il nero.

Voto: 8

Mahmood insieme a sua madre alla Festa del cinema

Roma Cinema Fest 2022. Festa del Cinema di Roma.Red carpet film Mahmood . Nella foto : Mahmood e mamma Anna Frau

Concludiamo questa carrellata con Mahmood in compagnia di sua madre Anna Frau, presente non solo in qualità di ospite, ma anche per la presentazione del docu-film sulla sua vita.

A differenza degli altri ospiti il cantante ha indossato un pantalone nero, maglia bianca e una giacca in jeans, firmata Prada. Sua madre, invece, un abito verde.

Affiatatissimi!

Voto per Mahmood: 7

Voto per Anna Frau: 7

