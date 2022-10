1 A Verissimo Sara parla del Caso Bellavia

Quest’oggi a Verissimo oltre a Luigi Strangis abbiamo visto ospite anche Sara Manfuso, la quale è tornata a parlare per la prima volta dopo il suo ritiro dalla Casa del GF Vip e la discussione avuta in studio con Giovanni Ciacci e Alfonso Signorini: “Sono stati giorni difficili e complicati, ma sta tornando il sereno”, ha spiegato.

Nel dettaglio Sara Manfuso sul caso Marco Bellavia ha detto: “Partiamo dal presupposto che chi entra in quella Casa è abituato alle telecamere e io pensavo che lui avesse un temperamento sopra le righe e non un disagio così profondo. Anche perché per accedere un programma c’è tutta una serie di test da sottoporci e pensavo che lui avesse parlato con gli esperti. Non pensavo covasse una cosa così profonda. Ho notato un comportamento strano, quando lui era sdraiato a terra io dormivo. Quando c’è stata la sanzione ai concorrenti io ho visto quanto successo, l’indifferenza e i pianti sotto le coperte tutto da telespettatrice”.

Sara Manfuso ha continuato a dire di aver avvertito poi di una problematica profonda e quando ha visto alcune immagini ci è rimasta molto male. Ha continuato a dire di aver avuto un confronto con Marco in cui hanno avuto modo di raccontarsi: “Ci abbracciammo e lui pianse. Sono sempre mortificata. Ecco quando va in onda solo il male di una persona anziché il bene. Nel momento in cui è stato ricostruito il tutto Alfonso ha detto ‘siamo tutti colpevoli’, io non ci sono stata al giudizio, perché io il mio sforzo lo avevo fatto con una lunga chiacchierata e parlando di mali del passato. Uno spartiacque importante. Avevo intuito e annusato che c’era qualcosa di importante. Nel momento in cui vedo che c’è altro vedo. Io mi sento stra apposto”.

Successivamente Sara Manfuso ha continuato: “Sono rimasta male dal rilancio di alcuni video fatti da Sonia Bruganelli in cui si prendevano dei frammenti in cui parlavo con Elenoire e Alberto dicendo che forse era il caso che Marco andasse a casa. Io questa cosa la rivendico. Esattamente questa. No, è l’ilarità del contesto, ma allo stesso tempo questo precede le immagini di quello che poi si è creato. È sempre stata una linea di confine”.

Ma come mai ha lasciato la Casa del GF Vip? Qu la risposta: “Preciso che io non sono per risarcire lui, ci mancherebbe altro. A lui cosa cambia se io sono dentro la Casa o fuori. Non ero stata tra le persone ritenute degne di penalità dal GF Vip o avevo assunto comportamenti scorretti verso Marco. Io l’ho fatto per me stessa. Mi sentivo a disagio dentro quella Casa”.

