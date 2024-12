Scoppia il caso Festival di Sanremo. Dopo l’edizione del 2025, che si svolgerà regolarmente senza intoppi, la kermesse potrebbe lasciare la Rai e andare in onda su altre reti. Ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Il Festival di Sanremo potrebbe lasciare per sempre la Rai

Mancano esattamente due mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e proprio in queste settimane Carlo Conti sta ultimando gli ultimi dettagli della kermesse musicale. Solo pochi giorni fa il conduttore e direttore artistico ha finalmente annunciato i 30 Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston e senza dubbio ne vedremo di belle. In gara infatti ci sono artisti del calibro di Giorgia, Elodie, Fedez, Tony Effe, Irama, Noemi e tanti altri.

Attualmente dunque gli artisti si stanno preparando ad affrontare il Festival della canzone italiana. In queste ore però è scoppiato un caso che sta lasciando i più senza parole e che sta facendo discutere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando il TAR per la Liguria, con un comunicato stampa, ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto dell’organizzazione del Festival di Sanremo, da parte del Comune della cittadina, alla Rai. Ma cosa significa dunque questo? Stando a quanto si legge, l’edizione del 2025 andrà in onda regolarmente. Tuttavia dal prossimo anno le cose potrebbero cambiare.

Il Comune di Sanremo infatti dovrà procedere con una gara pubblica aperta a tutti gli operatori interessati. Ciò significa che a partire dal 2026 il Festival potrebbe definitivamente lasciare la Rai e andare in onda su altre reti, come Mediaset o Sky. La notizia naturalmente ha lasciato di stucco i più. Da sempre infatti la kermesse musicale è associata alla rete pubblica e pare impossibile pensare alla messa in onda della manifestazione su altre reti. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per avere informazioni più certe a riguardo.