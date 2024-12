Nonostante il successo riscosso, i Sanremo di Amadeus non sembrano aver colpito particolarmente Irene Grandi. La cantante infatti gli ha lanciato una bordata: “Non ha gusto”.

La bordata di Irene Grandi ad Amadeus

Irene Grandi sta facendo molto parlare di sé nelle ultime ore per un’intervista rilasciata recentemente. In particolare quando ha tirato in ballo il Sanremo di Amadeus e gli ha lanciato una bordata. La cantante è stata ospite della nuova puntata di Tintoria, il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone e non le ha proprio mandate a dire!

Durante la lunga chiacchierata si è parlato dell’assenza del FestivalBar, di cui Irene Grandi è stata spesso grande protagonista. La stessa artista però si è domandata come mai un programma come il FestivalBar ha visto la sua fine, a differenza di Sanremo, che invece è sempre al top. I due conduttori hanno spiegato come starebbero le cose, mentre la cantante è convinta che se si proponesse il format le persone lo guarderebbero volentieri, esattamente come il Festival della Città dei Fiori:

“Se fanno un programma dove ci fanno sentire parte del mondo tra artisti italiani o stranieri. Ora i rapper con i rapper, i vecchi da una parte e i giovani dall’altra. Diventa una roba settoriale così.

Era una cosa che metteva gusti veramente eterogenei, secondo me. Non come quelli di Amadeus, che pensi siano eterogenei. Quello è proprio non gusto, secondo me. Ciao Amadeus”, hanno detto Irene Grandi per poi lasciarsi andare a una risata e sdrammatizzare.

Quando le è stato chiesto quale sia stato il suo Sanremo preferito e quello meno, soffermandosi su quest’ultimo punto, Irene Grandi ha detto: “Mi spiace per chi ha partecipato, non mi piace dirlo. Non so. No comment. Ognuno ha avuto il suo perché. Io ho fatto quel del 2020, ma non so cosa è peggio dato che poi c’è stato il Covid”.

Lei era entusiasta di poter cominciare il giorno prima della data di debutto. Ma a causa delle restrizioni è arrivata la doccia fredda.

Una chiacchierata dove si è detto tanto e in cui Irene Grandi ha ripercorso i suoi Festival di Sanremo, per esempio, e il suo secondo posto nel 2000 con La tua ragazza sempre. Il brano scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri ebbe un successo incredibile, anche se a vincere furono gli Avion Travel (e anche qui non è mancata una frecciatina). Insomma un’intervista davvero…. scoppiettante!