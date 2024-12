Dopo tanto rumore su un possibile addio del Festival di Sanremo alla Rai, ora l’azienda ha risposto in una nota ufficiale. Cosa è emerso nel comunicato.

Sanremo lascia la Rai? L’azienda risponde

Che ne sarà del Festival di Sanremo nel 2026? Andrà in onda ancora sulla Rai? Se questa edizione non avrà problemi, per la prossima cosa accadrà? È quello che in tanti si stanno domandando dopo le notizia delle ultime ore, secondo cui la manifestazione canora potrebbe lasciare l’azienda e andare in onda su altre reti.

Il Tar della Liguria ha dichiarato illegittimo affidare il Festival direttamente alla Rai da parte del Comune di Sanremo. Secondo la loro posizione si dovrà procedere per gara pubblica, a partire dal prossimo anno.

Dunque lasciando così com’è l’edizione del 2025, il Comune di Sanremo dovrà poi procedere a una gara pubblica aperta a tutti gli operatori del settore.

Il ricorso al Tar, come si legge, era stato depositato dalla JE, si tratta di una società di edizione musicale e di produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere musicale.

Dopo tante chiacchiere, però, anche la Rai ha deciso di intervenire con un comunicato ufficiale, emesso nelle scorse ore. L’azienda si è espressa e ha scritto nero su bianco la propria posizione riguardo al Festival di Sanremo:

«I Giudici amministrativi hanno confermato l’efficacia della convenzione stipulata tra Rai e il Comune di Sanremo per l’edizione 2025, nonché la titolarità in capo a Rai del format televisivo da anni adottato per l’organizzazione del Festival.

Il TAR Liguria ha giudicato irregolari soltanto le delibere con le quali il Comune di Sanremo ha concesso in uso esclusivo a Rai il marchio ‘’Festival della Canzone Italiana’’, nonché alcuni servizi ancillari erogati in occasione dell’organizzazione del Festival stesso. Dunque, nessun rischio che la manifestazione canora, nella sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi», si apprende nel comunicato ufficiale.

Questa quindi la posizione da parte della Rai a proposito del Festival di Sanremo.