Michelle Hunziker si candida per Sanremo 2025

Andrea Sanna | 6 Marzo 2024

Chi sarà il dopo Amadeus per la prossima edizione di Sanremo 2025? Ancora difficile a dirsi anche se i rumor non mancano. Ora a parlare è Michelle Hunziker, che in un’intervista ha fatto sapere che non le dispiacerebbe calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston: “Pazza abbastanza per rifarlo, mi piacerebbe”.

Alessandro Cattelan non è il solo ad aver aperto le porte alla possibilità di prendere il posto di Amadeus al Festival di Sanremo! Anche Michelle Hunziker ha fatto sapere che se si dovesse creare questa possibilità non si tirerebbe di certo indietro. Anzi!

La conduttrice, che già aveva preso parte alla kermesse canora accanto a Claudio Baglioni e Pier Francesco Favino in passato, al settimanale Chi ha parlato dell’eventualità di un ritorno. Per prima cosa ha riconosciuto l’enorme apporto di Amadeus al Festival e le difficoltà per chi prenderà il suo posto.

Al contempo Michelle Hunziker accetterebbe volentieri la sfida, come si legge tra le colonne della rivista: “Tornerei a Sanremo? Certo. Sanremo è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da Amadeus anche a livello musicale, un lavoro incredibile. È chiaro che l’anno prossimo, chi ci sarà, avrà un carico molto pesante. Detto questo, sono pazza abbastanza per rifarlo. Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe”.

Michelle Hunziker ha espresso un parere molto positivo anche su Fiorello, che ha affiancato Amadeus nei cinque anni di Festival di Sanremo. Lo showman con una battuta a Viva Rai 2 ha detto che un giorno magari anche lui potrebbe sedersi dietro al tavolo di Striscia la Notizia. La conduttrice ha detto che lo affiancherebbe molto volentieri.

Nel suo discorso Michelle Hunziker ha detto di volere molto bene a Fiorello e di essere unita a lui anche grazie a Franchino Tuzio, il loro agente che purtroppo non c’è più. Tra la Hunziker e Fiorello c’è una bella amicizia e spesso si sentono. Poi come spesso ricorda, il titolo di Michelle Impossible è stata un’idea proprio del presentatore di Viva Rai 2!

In attesa di capire quali saranno la scelta dei prossimi conduttori di Sanremo 2025, Michelle Hunziker si candida per il dopo Amadeus. Il suo nome potrebbe aggiungersi quindi alla lista dei papabili successori!