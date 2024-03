Sanremo 2025, Alessandro Cattelan apre le porte alla conduzione: “Se ti chiamano, si fa”

Sanremo

Andrea Sanna | 3 Marzo 2024

Sanremo 2025

Il suo nome circola con insistenza per il dopo Amadeus, Alessandro Cattelan a Domenica In apre le porte alla conduzione di Sanremo

Non solo l’intervista fiume di Barbara d’Urso, perché oggi a Domenica In è intervenuto anche Alessandro Cattelan. Il conduttore è stato incalzato da una domanda di Mara Venier su una ipotetica conduzione di Sanremo 2025, dopo il grande successo ottenuto da Amadeus negli ultimi 5 anni. Ecco qual è stata la sua risposta…

Alessandro Cattelan sulla conduzione di Sanremo 2025

Ospite gradito a Domenica In quest’oggi è Alessandro Cattelan. Il conduttore di Stasera C’è Cattelan ha commentato i rumor sul suo conto circa una possibile conduzione del Festival di Sanremo 2025. Ci sarà questa possibilità?

Alla corte di Mara Venier, Alessandro Cattelan ha fatto sapere come vede l’ipotesi di poter ereditare il posto di Amadeus (che ha realizzato cinque Festival straordinari) al prossimo Sanremo. Incalzato dalla domanda della conduttrice che ha voluto sapere se accetterebbe o meno una proposta di questa portata, Cattelan ha dato una risposta piuttosto diplomatica.

Allo stesso tempo però c’è da dire che Alessandro Cattelan ha lasciato intendere che semmai dovesse arrivare una proposta del genere non direbbe sicuramente no, anzi!

“Parliamo dello show più importante del nostro paese. Sanremo è un’istituzione, se qualcuno ti chiama non è che ci devi pensare, devi rispondere presente e vai. È una roba gigantesca, soprattutto per me che ho tenuto un certo tipo di esposizione che non è quella del quotidiano“, ha spiegato Alessandro Cattelan a Domenica In.

A lanciare il suo nome nelle scorse settimane è stato Fiorello a Viva Rai 2, che aveva pensato a una possibile duo Cattelan-Clerici. Per quanto Antonella Clerici apprezzi moltissimo il suo collega Alessandro Cattelan, ha fatto presente anche che si è trattata solo di una battuta di Fiorello e che oggi è concentrata su altri lavori.

Ancora quindi resterà da capire chi sarà il prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Chi la spunterà? Gli occhi sono puntati su diversi nomi e sulla lista potrebbe comparire anche quello di Alessandro Cattelan, chissà!