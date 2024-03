Gigi D’Alessio si candida alla conduzione di Sanremo 2025

Sanremo

Nicolò Figini | 5 Marzo 2024

Sanremo 2025

Tutti si stanno domandando chi prenderà le redini del Festival di Sanremo nel 2025 dopo Amadeus. In queste ore Gigi D’Alessio sembrerebbe essersi candidato per farsi carico di questa importante responsabilità.

La candidatura di Gigi D’Alessio

Da ormai qualche settimana ci si sta interrogando su chi sarà il prossimo conduttore (o prossima conduttrice) del Festival di Sanremo nel 2025. Dopo l’addio di Amadeus, infatti, è difficile capire chi sarà il suo successore e sembrerebbe che in molti abbiano già rifiutato. Tra i vari nomi compare anche Gigi D’Alessio, il quale però si sarebbe a sua volta candidato.

Nel corso di un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni il cantante ha affermato che quando si parla di musica accetterebbe qualsiasi sfida. Ovviamente però chiederebbe consiglio a due grandissimi volti della kermesse musicale, ovvero Amadeus e Pippo Baudo:

“Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei sarebbe andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo”.

Ovviamente non sappiamo che cosa accadrà e se Gigi D’Alessio verrà davvero scelto come conduttore/direttore artistico. Dovremo aspettare ancora qualche tempo per scoprirlo, ma di certo al momento sembra essere l’unico disposto a prendere in mano le redini del Festival nel 2025.

Sappiamo che grandi volti della TV italiana hanno declinato l’offerta, come per esempio Carlo Conti e Antonella Clerici. Quest’ultima si vociferava potesse salire in coppia con Alessandro Cattelan sul palco dell’Ariston, ma molto presto è arrivano il suo no:

«(…) L’unica battuta che mi sia venuta è stata: “Con te lo farei”. Ma, assolutamente, non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di “no”, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa.

Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. Ecco, chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto».

Per ora non ci resta che attendere e scoprire se Gigi D’Alessio riuscirà davvero a ottenere il posto di conduttore a Sanremo 2025 oppure i vertici punteranno su qualche altro volto noto.