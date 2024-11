Ecco chi è e la scheda conosciutiva completa dell’attrice Feyza Sevil Gungor, Oylum di Tradimento: età, vita privata, fidanzato, carriera e Instagram

Chi è Feyza Sevil Gungor

Nome e Cognome: Feyza Sevil Gungor (in turco Feyza Sevil Güngör)

Data di nascita: 30 maggio 1997

Luogo di nascita: Ankara (Turchia)

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri circa

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attrice

Fidanzato: Feyza non sappiamo se è fidanzata

Tatuaggi: Non sappiamo se ha tatuaggi

Profilo Instagram: @feyzasevilgungor

Feyza Sevil Gungor età e biografia

Quanti anni ha e chi è l’attrice che a Oylum in Tradimento? Come si chiama? Lei si chiama Feyza Sevil Gungor. È nata ad Ankara, in Turchia, il 30 marzo 1997. La sua età quindi è di 27 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli.

Stando alla sua biografia sappiamo che è figlia unica di mamma Demet e papà Giyasettin.

Quanto è alta Feyza? L’attrice è alta 1 metro e 70 centimetri circa, ma non conosciamo il suo peso.

Prima di dedicarsi alla recitazione, ha studiato psicologia. Peraltro possiamo dire che oltre al turco, parla molto bene anche l’inglese e il tedesco.

Vita privata

La vita privata di Feyza Sevil Gungor invece? Purtroppo oltre alle informazioni date non sappiamo molto altro di lei.

Ha un fidanzato? Non sono presenti foto sui social che possano darci qualche indicazione sul suo stato sentimentale: non sappiamo quindi se è o meno fidanzata.

Dove seguire Feyza Sevil Gungor Oylum di Tradimento: Instagram e social

Per chi intendesse farlo, c’è modo di poter seguire l’attrice Feyza Sevil Gungor! Oylum di Tradimento è infatti presente su Instagram, dove condivide molto della sua vita sia per quel che riguarda il lavoro che nel quotidiano.

Peraltro non mancano scatti in compagnia dei suoi amati amici animali.

Carriera

Circa la carriera di Feyza possiamo dire che prima di dedicarsi al mondo della recitazione e del doppiaggio ha fatto tutt’altro. L’attrice ha infatti frequentato a Istanbul la Facoltà di Psicologia.

In seguito però ha approfondito lo studio della recitazione e il suo primo ruolo risale infatti al 2019, quando ha preso parte alla soap Savaşçı, dove ha interpretato il ruolo di Ayça.

Il maggior successo però è arrivato grazie al ruolo di Oylum, figlia della protagonista Güzide Yenersoy (l’attrice Vahide Perçin), nella serie televisiva, Tradimento.

Film e serie TV

Per quanto riguarda i progetti lavorativi a cui ha lavorato nel corso degli anni, non ne contiamo tantissimi. Ma i seguenti: dal 2019 al 2021 ha recitato nella serie Savaşçı, in seguito sempre nel 2021 in Çember e Kuruluş Osman. Mentre dal 2022 al 2024 la soap, Aldatmak conosciuta in Italia come Tradimento.

Feyza Sevil Gungor è Oylum in Tradimento

Come detto dal 2022 al 2024, Feyza è stata scelta per prestare il volto di Oylum in Tradimento. Nel cast anche l’amata attrice di Terra Amara, Vahide Perçin (che interpreta invece il personaggio di Güzide).