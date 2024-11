In Tradimento è Güzide: conosciamo l’attrice Vahide Perçin

Nei panni di Güzide di Tradimento (Aldatmak in origine) conosciamo insieme la straordinaria Vahide Percin, che già abbiamo apprezzato nei panni di Hunkar Yaman in Terra Amara: età, vita privata, marito, figli, carriera e Instagram.

Chi è Vahide Percin

Nome e Cognome: Vahide Percin (in turco Vahide Perçin)

Data di nascita: 13 giugno 1965

Luogo di nascita: Smirne (Turchia)

Età: 59 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: Non sappiamo il peso effettivo di Vahide

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attrice

Marito: Vahide è stata sposata con Altan Gördüm

Figli: Vahide ha una figlia di nome Alize Gördüm

Tatuaggi: Non sappiamo se ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @vahideperciin

Vahide Percin età e biografia

Quanti anni ha la signora Yaman di Terra Amara? Chi è l’attrice che interpreta questo amato personaggio della serie turca? Lei è Vahide Percin, che dal 1° dicembre 2024 è in onda su Canale 5 con la serie Tradimento!

È nata a Smirne (in Turchia) il 13 giugno 1965 e la sua età oggi è di 59 anni. Il suo segno zodiacale è i Gemelli.

Se vi state chiedendo quale sia l’altezza di Vahide, sappiamo che è alta 1 metro e 78 centimetri, ma non abbiamo dati ufficiali sul peso.

A proposito della sua famiglia, invece, possiamo dire che è nata madre casalinga e padre camionista. L’attrice ha una sorella, di nome Güven.

Nota per l’apparizione in diversi film, serie televisive e progetti teatrali, Vahide è una delle attrici più apprezzate in Turchia. E grazie al suo talento ha anche ottenuto importanti riconoscimenti. La maggiore popolarità, come vedremo, è arrivata grazie a Terra Amara e Tradimento.

Vita privata

Analizziamo ora alcuni aspetti della vita privata. Chi è il marito di Vahide Percin?

Ricordiamo che l’attrice dal 1991 al 2013 è stata sposata con l’attore Altan Gördüm (anche lui volto noto di Terra Amara). Insieme hanno avuto una figlia di nome Alize, che sappiamo essere nata nel 1994.

L’amore tra Vahide e Altan però si è concluso e dopo il matrimonio, fino al divorzio, lei ha utilizzato il cognome del marito come suo cognome d’arte.

Che malattia ha Vahide Percin? A questa domanda possiamo rispondere dicendo che nel 2011 le è stato diagnosticato un cancro al seno ed è stata curata.

Dove seguire Vahide Percin Hunkar di Terra Amara: Instagram e social

Purtroppo non abbiamo trovato alcun profilo ufficiale sui social dell’attrice Vahide Percin, se non una pagina Instagram (poco aggiornata) ma non su altre piattaforme.

Al contempo sono presenti però tantissime pagine a lei dedicata e gestite dai suoi fan più affezionati.

Sul web sono facilmente reperibili anche le immagini di Vahide Percin da giovane, ma anche di oggi.

Carriera

Importante anche la carriera dell’attrice di Terra Amara e Tradimento, Vahide Percin. L’attrice ha studiato grafica al Liceo e solo in seguito si è iscritta nella Facoltà di Economia.

C’è da dire, però, che ha sempre avuto una predilezione e interesse maggiore per la recitazione, tanto che poi ha colto la palla al balzo per iscriversi presso il dipartimento teatrale della facoltà di belle arti della Dokuz Eylul University.

Qui ha sostenuto tutti gli esami e si è poi Laureata. Grazie al sostegno anche del suo insegnante è stata nominata Miglior studentessa.

A seguito del diploma si è poi stabilita ad Ankara e ha accettato di lavorare presso il teatro statale, prima di trasferirsi ad Adana e inseguire il suo sogno

Da quel momento in poi ha acquisito e prime parti nei film e serie televisive di maggior successo in Turchia.

Film e serie TV

In tutti questi anni di carriera, come detto, abbiamo visto Vahide Percin in diversi film. A partire dal 2005 è apparsa nei seguenti film: Anlat İstanbul (2005); İlk Aşk (2006); İyi Seneler Londra (2007); Devrim Arabaları (2008); Zefir (2011); Ayhan Hanım; (2012) e Kapı (2019).

Soffermandoci invece sulle serie televisive, ricordiamo tra i progetti: Bir İstanbul Masalı (2003-2005); Hırsız Polis (2005-2007); Annem (2007-2009); Adını Feriha Koydum (2011-2012); Merhaba Hayat (2012-2013); Il secolo magnifico – Muhteşem Yüzyıl (2013-2014); Göç Zamanı (2016).

Negli anni più recenti invece ricordiamo di aver visto recitare Vahide Percin in: Anne (2016-2017); Terra amara – Bir Zamanlar Çukurova – (2018-2020); Tradimento – Aldatmak (2022-2024) e Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (2024-2025).

Come abbiamo già accennato, in carriera, Vahide Percin ha lavorato tanto anche a teatro.

Terra Amara

Uno dei maggiori successi per Vahide Percin è arrivato grazie al personaggio di Hunkar Yaman in Terra Amara. Come si chiama il marito di Hunkar? È la moglie del maestro Ayhan e zia di Yılmaz.

Vahide Percin è Guzide di Tradimento

In origine Aldatmak, la serie televisiva è arrivata in Italia il 1° dicembre 2024 con il titolo Tradimento. La serie televisiva vede la presenza come personaggio principale, Vahide Percin nei panni di Güzide Özgüder.